Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislav, Bruno
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. marca 2026

Svedok v korupčnej kauze na východe Slovenska čelil konfrontácii s obžalovaným


Tagy: akcia Syseľ Justícia Korupcia Podnikateľ Súdy Úplatky

Prípad týkajúci sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku sa vrátil na prvostupňový súd. Najvyšší súd SR totiž v auguste minulého roku zrušil prvostupňový ...



Zdieľať
gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 10.3.2026 (SITA.sk) - Prípad týkajúci sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku sa vrátil na prvostupňový súd. Najvyšší súd SR totiž v auguste minulého roku zrušil prvostupňový rozsudok a vec vrátil na Špecializovaný trestný súd na ďalšie prejednanie a rozhodnutie.


Dôvodom bolo, že v rámci rozsudku identifikoval chyby a takisto bolo podľa odvolacieho súdu potrebné vykonať ďalšie dôkazy. Z tohto dôvodu v utorok ŠTS v Pezinku predvolal na hlavné pojednávanie svedka Antona Prokupiusa, ktorého konfrontovali s obžalovaným bývalým poslancom parlamentu Alexejom I.

Intervencia v konkurznom konaní


Svedok v rámci konfrontácie povedal, že potreboval zabezpečiť intervenciu v konkurznom konaní, konkrétne „uponáhľať, urýchliť konanie na prešovskom súde“, keďže tieto konanie trvajú veľmi dlho. S týmto oslovil svojho bývalého švagra Alexeja I. Ten mu údajne povedal, že je potrebné poslať 15-tisíc eur na účet sudcovi. „Ja som to zaplatil,“ povedal svedok s tým, že napriek tomu sa vo veci dva roky nič nedialo. „Dohoda znela - do dvoch rokov to bude vybavené,“ uviedol svedok.

Doplnil, že následne od neho vypýtali ďalších 5 000 eur, tie však už odmietol zaplatiť, kým sa vec nevybaví. Keď potom preveroval, kde peniaze skončili, zistil, že skončili na účte syna podnikateľa Mariána S. Alexej I. na druhej strane v rámci konfrontácie tvrdil, že on sám ho odrádzal od toho, aby platil ďalšie peniaze.

Súd plánoval aj konfrontáciu obžalovaných Alexeja I. a Miroslava N. Druhý menovaný to však odmietol s tým, že takáto konfrontácia mala byť vykonaná ešte v prípravnom konaní a preukázala by jeho nevinu. Po niekoľkých rokoch to však podľa neho už nemá zmysel.

Nepriama korupcia


Špecializovaný trestný súd v Pezinku v tomto prípade v decembri 2023 uznal za vinného podnikateľa Mariána S., bývalého sudcu Miroslava N. a advokáta Alexeja I., ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 poslancom Národnej rady SR za SDKÚ. Vtedy uložil prvostupňový súd Mariánovi S. za trestný čin nepriamej korupcie trest dva roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov a peňažný trest 15-tisíc eur. V prípade, že by ho obžalovaný nezaplatil, súd určil náhradný trest jeden rok väzenia.

Obžalovaný Miroslav N. dostal za účasť na nepriamej korupcii trest jeden rok väzenia podmienečne odložený na dobu dvoch rokov. Rovnaký trest dostal aj Alexej I., ktorý bol uznaný za vinného z účasti na podplácaní. Odvolanie proti verdiktu vtedy podali obžalovaní, ako aj prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest pre obžalovaného Alexeja I.

Preukázané skutky


Samosudca Jozef Pikna pri odôvodňovaní verdiktu v decembri 2023 povedal, že vykonaným dokazovaním boli žalované skutky preukázané. Poukázal pritom napríklad na svedecké výpovede, ako aj získané zvukové záznamy, podľa ktorých mal Marián S. „sklony vybavovať veci na súdoch“. Samotný Marián S. v rámci svojho záverečného slova zdôraznil, že žiadny skutok nespáchal a žiaden sa ani nestal.

Obžaloba sa v tomto prípade týka troch skutkov, pri ktorých obžalovaní podľa orgánov činných v trestnom konaní sprostredkovali úplatky v tisícoch eur pre sudcov z Košíc a Prešova. V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania. Všetci traja obžalovaní v tejto súvislosti pred súdom uviedli, že sú nevinní.

Národná kriminálna agentúra dotyčných obvinila v októbri 2021 v rámci protikorupčnej akcie Syseľ. Podnikateľ Marián S. bol podľa medializovaných informácií blízky viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera.


Zdroj: SITA.sk - Svedok v korupčnej kauze na východe Slovenska čelil konfrontácii s obžalovaným © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: akcia Syseľ Justícia Korupcia Podnikateľ Súdy Úplatky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Proces s Danielom Bombicom pokračuje, obžalovaný má predniesť svoju záverečnú reč
<< predchádzajúci článok
Čínsky export v prvých dvoch mesiacoch tohto roka prudko vzrástol

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 