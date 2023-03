Proces s exšéfom operatívcov NAKA by mal pokračovať v utorok, Kaľavský však požiadal v Bosne o azyl

Mal prezrádzať citlivé informácie

Obmedzenia mu neskôr zrušili

4.3.2023 (SITA.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku by v utorok 7. marca malo pokračovať hlavné pojednávanie s bývalým šéfom operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jánom Kaľavským. Ten je stíhaný pre pokračovací zločin prijímania úplatku a ďalšie skutky. Obžalovaný sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine.Podľa jeho advokátky Evy Mišíkovej tam požiadal o azyl. Sudca z tohto dôvodu ešte v novembri 2022 avizoval, že sa bude snažiť zorganizovať výsluch obžalovaného prostredníctvom videokonferencie.Zároveň sa sudca na začiatku procesu stotožnil s návrhom prokurátora Ladislava Masára , aby sa proti bývalému policajtovi v aktuálnom štádiu konania konalo ako proti ušlému. Pobytom v zahraničí sa totiž vyhýba trestnému konaniu.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Jána Kaľavského ešte v januári minulého roka obžalobu pre pokračovací zločin prijímania úplatku, zločin marenia spravodlivosti a prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa.Predmetom obžaloby je podľa ÚŠP prezrádzanie citlivých informácií z prostredia Policajného zboru nepovolaným osobám, a to čiastočne za rôzne neoprávnené majetkové plnenia.Špecializovaný trestný súd na Jána Kaľavského ešte v októbri 2021 vydal príkaz na zatknutie, ako aj európsky a medzinárodný zatýkací rozkaz. V apríli 2022 ho zadržali v Bosne a Hercegovine. Miestny súd ho však nevzal do väzby.Namiesto toho mu uložil obmedzenia v podobe odobratia cestovných dokladov, zákazu opustiť krajinu a povinnosť pravidelne sa hlásiť úradom. Neskôr úrady tieto obmedzenia voči Jánovi Kaľavskému zrušili.