Únia začne v roku 2024 spoplatňovať vstup, vyplniť bude treba aj formulár

4.3.2023 (SITA.sk) - Európska komisia začne na budúci rok spoplatňovať nový systém bezvízového styku. Ako referuje spravodajský web CNN, Únia mala tento projekt pôvodne spustiť už predvlani a neskôr ho plánovala uviesť do prevádzky do novembra tohto roka, posunula ho však na rok 2024.Obyvatelia približne 60 krajín mimo EÚ , ktorí momentálne pri cestách do EÚ nepotrebujú víza, napríklad Američania, Briti či Austrálčania, budú musieť od budúceho roka vyplniť formulár a uhradiť administratívny poplatok 7 eur, ktorý bude platný tri roky.Cieľom vyplnenia formulára pre takzvaný Európsky informačný a schvaľovací systém (ETIAS) je „zvýšiť bezpečnosť a pomôcť predchádzaniu zdravotných ohrození bloku“.Nový program ETIAS sa podobá austrálskemu systému ETA a americkému ESTA pre občanov krajín, s ktorými majú Austrália a USA bezvízový styk.