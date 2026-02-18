Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 18.2.2026
 Meniny má Jaromír
 24hod.sk    Z domova

18. februára 2026

Proces s Ficovým poradcom Lindtnerom bude pokračovať v apríli, hlavný svedok ešte nevypovedal


Tagy: poradca premiéra Fica Súdny proces Súdy

Súdny proces s obžalovaným poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom bude na



4o8a9954 676x451 18.2.2026 (SITA.sk) - Súdny proces s obžalovaným poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom bude na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať 1. a 2. apríla. Ako pripomenul Denník N, stále sa čaká na výpoveď hlavného svedka, kajúcnika a bývalého sudcu Vladimíra Sklenku. Ten sa v stredu ospravedlnil pre zlý zdravotný stav.


"Podľa obžaloby zasahoval súčasný premiérov poradca Lindtner do nezávislosti súdov," uviedol denník s tým, že obžalovaný trvá na svojej nevine. Zatiaľ pritom vo veci takisto nevypovedal. "Sudcu požiadal, aby mohol vypovedať až po Sklenkovom výsluchu," uviedol denník.

Bývalý sudca a dnes advokát zasahoval podľa obžaloby do nezávislosti súdov a dopustil sa prečinu nepriamej korupcie. Lindtner už v piatok 13. februára na súde vyhlásil, že je nevinný. "Vraj keby nebol advokátom, ktorého "oslovila strana Smer", nekriminalizovali by ho "zločinecké štruktúry" Národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry," dodal Denník N.


Zdroj: SITA.sk - Proces s Ficovým poradcom Lindtnerom bude pokračovať v apríli, hlavný svedok ešte nevypovedal © SITA Všetky práva vyhradené.

