Streda 18.2.2026
18. februára 2026
Proces s Ficovým poradcom Lindtnerom bude pokračovať v apríli, hlavný svedok ešte nevypovedal
Súdny proces s obžalovaným poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom bude na
18.2.2026 (SITA.sk) - Súdny proces s obžalovaným poradcom premiéra Roberta Fica Davidom Lindtnerom bude na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať 1. a 2. apríla. Ako pripomenul Denník N, stále sa čaká na výpoveď hlavného svedka, kajúcnika a bývalého sudcu Vladimíra Sklenku. Ten sa v stredu ospravedlnil pre zlý zdravotný stav.
"Podľa obžaloby zasahoval súčasný premiérov poradca Lindtner do nezávislosti súdov," uviedol denník s tým, že obžalovaný trvá na svojej nevine. Zatiaľ pritom vo veci takisto nevypovedal. "Sudcu požiadal, aby mohol vypovedať až po Sklenkovom výsluchu," uviedol denník.
Bývalý sudca a dnes advokát zasahoval podľa obžaloby do nezávislosti súdov a dopustil sa prečinu nepriamej korupcie. Lindtner už v piatok 13. februára na súde vyhlásil, že je nevinný. "Vraj keby nebol advokátom, ktorého "oslovila strana Smer", nekriminalizovali by ho "zločinecké štruktúry" Národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry," dodal Denník N.
