18. februára 2026

Úrad vlády schválil kontrolu mimovládnych organizácií, opozícia kritizuje zásah do občianskej spoločnosti


Vláda v stredu schválila nariadenie, podľa ktorého využije na kontrolu mimovládnych organizácií mechanizmy, ktoré má k dispozícii. Reaguje tým na nález



robert fico premier a predseda strany smer sd 676x451 18.2.2026 (SITA.sk) - Vláda v stredu schválila nariadenie, podľa ktorého využije na kontrolu mimovládnych organizácií mechanizmy, ktoré má k dispozícii. Reaguje tým na nález Ústavného súdu SR, ktorý vyhlásil novelizovaný zákon o mimovládnych organizáciách za protiústavný.

Protiústavný zákon


Mimovládne organizácie na Slovensku ročne dostávajú okolo 400 miliónov eur - 300 miliónov v rámci dotačných mechanizmov cez ústredné orgány štátnej správy a ministerstvá a 100 miliónov cez dane z príjmu fyzických osôb a právnických osôb. Je to obrovská suma peňazí a domnievame sa, že ak mimovládne organizácie toľko hovoria o transparentnosti, tak aj my máme právo požiadať mimovládne organizácie, aby sa správali transparentne,“ zdôvodnil premiér Robert Fico.

V tomto duchu bol podľa neho aj prijatý zákon v Národnej rade SR, Ústavný súd SR však rozhodol, že zákon je ako celok protiústavný. Podľa Fica tak urobil bez toho, aby sa zaoberal konkrétnymi ustanoveniami zákona, čím nedal vláde stanovenú lehotu šiestich mesiacov, aby bol stav napravený. „Nález Ústavného súdu SR rešpektujeme, samozrejme, že s jeho obsahom nesúhlasíme, ale s tým nič neurobíme,“ skonštatoval Fico.

Kontrolná činnosť


V schválenom nariadení dostal rezort vnútra za úlohu skontrolovať, či každá mimovládna organizácia spĺňa základné predpoklady na svoje fungovanie a či verejné zbierky, ktoré robí, sú v súlade so zákonom. Rezort práce má skontrolovať, či mimovládna organizácia plní podmienky Zákonníka práce. Ministerstvá, ktoré dali mimovládnym organizáciám dotácie, majú skontrolovať, či boli využité na účel, na ktorý boli určené.

„Ideme vytvoriť mechanizmus, ktorý nám definitívne vylúči to, že niekto si trikrát, štyrikrát požiada o rovnakú platbu,“ zdôraznil premiér. Okrem úloh pre ministrov dala vláda odporúčanie aj Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, aby v rámci svojej pôsobnosti vykonával kontrolnú činnosť.

Vedúci úradu vlády SR má povinnosť do 31. októbra 2026 predložiť súhrnnú správu z veľkého auditu. „Najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine predstavujú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú politickú činnosť obdobnú politickým stranám, avšak bez akejkoľvek verejnej kontroly a bez akejkoľvek politickej zodpovednosti,“ uzavrel Fico.

Vláda v stredu na svojom zasadnutí zobrala na vedomie nález Ústavného súdu SR k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Zároveň schválila uznesenie k návrhu na zvýšenie účinnosti kontrolnej činnosti „s ohľadom na zvýšenie transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií a ich činnosti“.

Kritika opozície


Opozičné strany uznesenie vlády kritizujú. Podľa KDH sa Ficov kabinet nezmieril s tvrdou prehrou na ústavnom súde a naďalej útočí na občiansku spoločnosť. Dnešný materiál považuje za dôkaz, že vláda pokračuje v polarizácii spoločnosti a bojuje proti údajným nepriateľom, ktorých si sama vymyslela.

Poukazuje aj na absurditu vládnych priorít v čase konsolidácie. Demokrati považujú uznesenie považuje za bezprecedentný zásah do občianskej spoločnosti. Podľa nich vláda trestá tých, ktorí pomáhajú tam, kde štát dlhodobo zlyháva.


Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády schválil kontrolu mimovládnych organizácií, opozícia kritizuje zásah do občianskej spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

