Proces s guvernérom Národnej banky Slovenska Kažimírom, súd môže rozhodnúť o zastavení stíhania

Zastupovanie sudcovej manželky

Trestný čin podplácania

21.4.2025 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku by mal v piatok 25. apríla pokračovať proces s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom , ktorý je obžalovaný z podplácania. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, termín v tejto veci je vytýčený aj na 23. mája.Samosudca mal pritom už v decembri 2024 rozhodnúť, či konanie zastaví z dôvodu premlčania, prípadne vo veci vynesie rozsudok. Nakoniec však musel rozhodnúť o námietke zaujatosti podanej obhajobou. Podanie námietky zaujatosti voči sudcovi Milanovi Cisárikovi v decembri oznámil Kažimírov obhajca Ondrej Mularčík.„V minulosti už sme podali námietku zaujatosti z iných dôvodov. Podali sme ju na začiatku toho procesu a sudca Cisárik sa touto námietkou vôbec nezaoberal,“ povedal Mularčík. Ďalšiu námietku podľa vlastných slov podal z úplne iných dôvodov.„A treba povedať, že obhajoba je presvedčená, že sa ňou bude musieť zaoberať,“ skonštatoval advokát. Podľa medializovaných informácií bolo predmetom námietky to, že Mularčík prevzal zastupovanie sudcovej manželky v rozvodovom konaní. Sudca sa však z konania nevylúčil a za pravdu mu dal aj Najvyšší súd SR Obhajca Kažimíra zároveň trvá na tom, že sudca mal už na poslednom pojednávaní v novembri 2024 vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z dôvodu premlčania konanie voči Kažimírovi zastaviť. „Je neakceptovateľné, aby sudca pokračoval v konaní, ktoré má byť zastavené,“ vyhlásil Mularčík.Peter Kažimír čelí súdnemu procesu pre trestný čin podplácania. Podľa obžaloby žiadal v roku 2016 od prezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho informácie o daňových konaniach viacerých spoločností, ako aj zabezpečenie vyplatenia nadmerných odpočtov DPH vo výške tri milióny eur.V tejto súvislosti podľa prokuratúry Imreczemu poskytol úplatok 48-tisíc eur. Prokurátor Peter Mikuláš vo svojej záverečnej reči v ešte októbri minulého roku navrhol pre obžalovaného nepodmienečný trest v hornej hranici trestnej sadzby, ktorá je v tomto prípade šesť mesiacov až tri roky väzenia. Trest by si mal podľa neho Kažimír odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.