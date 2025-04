Na pápeža Františka spomína aj prezident biblického inštitútu Dubovský. Išla z neho radosť, pokoj i humor

Najprv si myslel, že ide o "fake news"

Stáročia na spracovanie posolstva

21.4.2025 (SITA.sk) - Cirkev bude potrebovať desaťročia či storočia, aby pochopila a spracovala to posolstvo, ktoré nám zanechal Svätý Otec František . Takto reagoval na jeho pondelkové úmrtie pre agentúru SITA profesor Peter Dubovský , popredný biblista a odborník na Starý zákon, ktorý je súčasným prezidentom Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Je tiež členom Spoločnosti Ježišovej, do ktorej patril aj pápež. Informácia o úmrtí pápeža zastihla Dubovského po odslúžení svätej omše v Ríme.„Prišla za mnou jedna farníčka a povedala, že Svätý Otec zomrel. Najprv som si myslel, že je to „fake news", ale nie, bola to pravda. Bolo to zvláštne. Práve po svätej omši, kde sme slúžili Vzkriesenie Pána, sa človek dozvie, že si Pán povolal Svätého Otca, aby mohol mať účasť alebo spoluúčasť na Vzkriesení nášho Pána. Je to veľký a krásny moment, že si ho Pán povolal v dnešný deň,“ poznamenal popredný biblista, ktorý sa s pápežom Františkom stretol niekoľkokrát.Naposledy sa tak podľa jeho slov stalo vlani v novembri. „Bol to človek, z ktorého išla vždy radosť, pokoj, človek, ktorý mal veľký zmysel pre humor. Vedel si urobiť žarty aj sám zo seba, nenechal sa prevalcovať ťažkosťou či ťarchou úradu, ktorý mal. To si veľmi vážim, pretože si myslím, že v takejto pozícii je to veľmi dôležitá vec, a teda, zostať nad vecou,“ poznamenal. Priznal, že pápeža Františka mal veľmi rád.„Bude mi veľmi chýbať. Bol pre mňa veľkým vzorom ako byť kňazom a dobrým človekom. Učil ma, ako mať ľudí rád, všetkých, aj tých na okraji spoločnosti, a aj tých, ktorí mali či majú iný názor,“ dodal. Dubovský si myslí, že Cirkev bude naozaj potrebovať desaťročia, možno aj storočia, aby pochopila a spracovala posolstvo, ktoré zanechal pápež František.„Priniesol nové otázky, urobil nás citlivými na veci, ktoré boli akoby na druhom mieste, a to si myslím, že bolo jeho veľkým prínosom. Myslím si, že budeme potrebovať veľa času, aby sme naozaj strávili veľkosť jeho osobnosti, a aby sme do svojich sŕdc prijali jeho posolstvo, ktoré nám zanechal,“ zhodnotil. Pápež František podľa jeho slov otvoril také veľké množstvo nových obzorov v Cirkvi, aké by ani nikto od jedného pápeža neočakával.