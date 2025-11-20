|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Félix
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. novembra 2025
Proces s Holanďanom obžalovaným z vraždy priateľky sa blíži k záveru, potrebný však bude ešte vyšetrovací pokus na mieste činu – VIDEO
Tagy: dokazovanie Súdy Vražda
Opätovný súdny proces v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., obžalovaného z vraždy priateľky Simony z roku 2014, sa pomaly blíži k záveru. Pred ukončením
Zdieľať
20.11.2025 (SITA.sk) - Opätovný súdny proces v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., obžalovaného z vraždy priateľky Simony z roku 2014, sa pomaly blíži k záveru. Pred ukončením dokazovania však bude potrebné ešte vykonať vyšetrovací pokus v byte na bratislavskej Obchodnej ulici, v ktorom došlo ku skutku.
Na štvrtkovom pojednávaní to navrhol prokurátor, pričom senát to akceptoval. Zároveň súd poveril prokurátora, aby zistil na polícii, čo sa stalo s oblečením, ktoré mal obžalovaný na sebe v inkriminovaný večer, vrátane roztrhanej košele, a ktoré nebolo k dispozícii súdu v rámci prvého súdneho procesu.
Prvostupňový súd sa prípadom zaoberá už po druhý raz. Krajský súd v Bratislave totiž ešte v januári 2020 zrušil verdikt z roku 2016, ktorým vtedajší Okresný súd Bratislava I odsúdil obžalovaného na 22 rokov väzenia.
Dôvodom bol podľa odvolacieho súdu nedostatočne zistený skutkový stav veci. Keďže obžalovaný následne nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu, všetky dôkazy vykonané pred súdom v prvom procese sa musia zopakovať.
Na štvrtkovom pojednávaní súd prehrával kamerové záznamy pohybu obžalovaného v centre Bratislavy v inkriminovaný deň, a tiež záznamy jeho prítomnosti v kasíne, kde hral ruletu v roztrhanej košeli. Takisto sa prečítali viaceré listinné dôkazy. Ďalší termín v tejto trestnej veci je naplánovaný na 14. januára 2026.
Krajský súd v Bratislave v tomto prípade v lete 2023 vyhovel sťažnosti Gerrita Jana K. a prepustil ho z väzby. Nestotožnil sa totiž z názorom prvostupňového súdu, že v prípade obžalovaného existuje riziko úteku. Ešte predtým ho na Slovensko vydali z Holandska, kde bol zadržaný na základe zatykača.
"Neurobil som to, som nevinný," vyhlásil obžalovaný na začiatku nového procesu v auguste 2023 pred senátom mestského súdu. Vypovedať vo veci však odmietol.
Incident sa odohral v novembri 2014 v byte na Obchodnej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby Gerrit Jan K. 25-ročnú Simonu V. podľa obžaloby najskôr udieral do hlavy a neskôr aj podpálil. Motívom bola podľa orgánov činných v trestnom konaní žiarlivosť. Okresný súd okrem trestu odňatia slobody uložil v roku 2016 obžalovanému aj povinnosť zaplatiť pozostalým odškodné 100-tisíc eur. Obžalovaný bol pôvodne stíhaný väzobne, neskôr sa pre procesnú chybu dostal na slobodu. Na vyhlásení pôvodného rozsudku nebol prítomný.
Zdroj: SITA.sk - Proces s Holanďanom obžalovaným z vraždy priateľky sa blíži k záveru, potrebný však bude ešte vyšetrovací pokus na mieste činu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na štvrtkovom pojednávaní to navrhol prokurátor, pričom senát to akceptoval. Zároveň súd poveril prokurátora, aby zistil na polícii, čo sa stalo s oblečením, ktoré mal obžalovaný na sebe v inkriminovaný večer, vrátane roztrhanej košele, a ktoré nebolo k dispozícii súdu v rámci prvého súdneho procesu.
Súd prehrával kamerové záznamy
Prvostupňový súd sa prípadom zaoberá už po druhý raz. Krajský súd v Bratislave totiž ešte v januári 2020 zrušil verdikt z roku 2016, ktorým vtedajší Okresný súd Bratislava I odsúdil obžalovaného na 22 rokov väzenia.
Dôvodom bol podľa odvolacieho súdu nedostatočne zistený skutkový stav veci. Keďže obžalovaný následne nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu, všetky dôkazy vykonané pred súdom v prvom procese sa musia zopakovať.
Na štvrtkovom pojednávaní súd prehrával kamerové záznamy pohybu obžalovaného v centre Bratislavy v inkriminovaný deň, a tiež záznamy jeho prítomnosti v kasíne, kde hral ruletu v roztrhanej košeli. Takisto sa prečítali viaceré listinné dôkazy. Ďalší termín v tejto trestnej veci je naplánovaný na 14. januára 2026.
Vyhovenie sťažnosti v roku 2023
Krajský súd v Bratislave v tomto prípade v lete 2023 vyhovel sťažnosti Gerrita Jana K. a prepustil ho z väzby. Nestotožnil sa totiž z názorom prvostupňového súdu, že v prípade obžalovaného existuje riziko úteku. Ešte predtým ho na Slovensko vydali z Holandska, kde bol zadržaný na základe zatykača.
"Neurobil som to, som nevinný," vyhlásil obžalovaný na začiatku nového procesu v auguste 2023 pred senátom mestského súdu. Vypovedať vo veci však odmietol.
Incident sa odohral v novembri 2014 v byte na Obchodnej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby Gerrit Jan K. 25-ročnú Simonu V. podľa obžaloby najskôr udieral do hlavy a neskôr aj podpálil. Motívom bola podľa orgánov činných v trestnom konaní žiarlivosť. Okresný súd okrem trestu odňatia slobody uložil v roku 2016 obžalovanému aj povinnosť zaplatiť pozostalým odškodné 100-tisíc eur. Obžalovaný bol pôvodne stíhaný väzobne, neskôr sa pre procesnú chybu dostal na slobodu. Na vyhlásení pôvodného rozsudku nebol prítomný.
Zdroj: SITA.sk - Proces s Holanďanom obžalovaným z vraždy priateľky sa blíži k záveru, potrebný však bude ešte vyšetrovací pokus na mieste činu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dokazovanie Súdy Vražda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu
Trump schválil nový mierový plán pre Rusko a Ukrajinu
<< predchádzajúci článok
Úplná kapitulácia a strata kľúčových obranných pozícií, zotreli analytici Trumpov 28-bodový mierový plán pre Ukrajinu
Úplná kapitulácia a strata kľúčových obranných pozícií, zotreli analytici Trumpov 28-bodový mierový plán pre Ukrajinu