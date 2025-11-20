Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 20.11.2025
20. novembra 2025

Proces s Holanďanom obžalovaným z vraždy priateľky sa blíži k záveru, potrebný však bude ešte vyšetrovací pokus na mieste činu – VIDEO


Opätovný súdny proces v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., obžalovaného z vraždy priateľky Simony z roku 2014, sa pomaly blíži k záveru. Pred ukončením



gettyimages 1314697871 676x451 20.11.2025 (SITA.sk) - Opätovný súdny proces v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., obžalovaného z vraždy priateľky Simony z roku 2014, sa pomaly blíži k záveru. Pred ukončením dokazovania však bude potrebné ešte vykonať vyšetrovací pokus v byte na bratislavskej Obchodnej ulici, v ktorom došlo ku skutku.


Na štvrtkovom pojednávaní to navrhol prokurátor, pričom senát to akceptoval. Zároveň súd poveril prokurátora, aby zistil na polícii, čo sa stalo s oblečením, ktoré mal obžalovaný na sebe v inkriminovaný večer, vrátane roztrhanej košele, a ktoré nebolo k dispozícii súdu v rámci prvého súdneho procesu.

Súd prehrával kamerové záznamy


Prvostupňový súd sa prípadom zaoberá už po druhý raz. Krajský súd v Bratislave totiž ešte v januári 2020 zrušil verdikt z roku 2016, ktorým vtedajší Okresný súd Bratislava I odsúdil obžalovaného na 22 rokov väzenia.

Dôvodom bol podľa odvolacieho súdu nedostatočne zistený skutkový stav veci. Keďže obžalovaný následne nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu, všetky dôkazy vykonané pred súdom v prvom procese sa musia zopakovať.

Na štvrtkovom pojednávaní súd prehrával kamerové záznamy pohybu obžalovaného v centre Bratislavy v inkriminovaný deň, a tiež záznamy jeho prítomnosti v kasíne, kde hral ruletu v roztrhanej košeli. Takisto sa prečítali viaceré listinné dôkazy. Ďalší termín v tejto trestnej veci je naplánovaný na 14. januára 2026.



Vyhovenie sťažnosti v roku 2023


Krajský súd v Bratislave v tomto prípade v lete 2023 vyhovel sťažnosti Gerrita Jana K. a prepustil ho z väzby. Nestotožnil sa totiž z názorom prvostupňového súdu, že v prípade obžalovaného existuje riziko úteku. Ešte predtým ho na Slovensko vydali z Holandska, kde bol zadržaný na základe zatykača.

"Neurobil som to, som nevinný," vyhlásil obžalovaný na začiatku nového procesu v auguste 2023 pred senátom mestského súdu. Vypovedať vo veci však odmietol.


Incident sa odohral v novembri 2014 v byte na Obchodnej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby Gerrit Jan K. 25-ročnú Simonu V. podľa obžaloby najskôr udieral do hlavy a neskôr aj podpálil. Motívom bola podľa orgánov činných v trestnom konaní žiarlivosť. Okresný súd okrem trestu odňatia slobody uložil v roku 2016 obžalovanému aj povinnosť zaplatiť pozostalým odškodné 100-tisíc eur. Obžalovaný bol pôvodne stíhaný väzobne, neskôr sa pre procesnú chybu dostal na slobodu. Na vyhlásení pôvodného rozsudku nebol prítomný.




Zdroj: SITA.sk - Proces s Holanďanom obžalovaným z vraždy priateľky sa blíži k záveru, potrebný však bude ešte vyšetrovací pokus na mieste činu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

