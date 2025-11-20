|
Úplná kapitulácia a strata kľúčových obranných pozícií, zotreli analytici Trumpov 28-bodový mierový plán pre Ukrajinu
20.11.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty americké v „mierovom“ pláne, ktorý schválil prezident Donald Trump, požadujú úplnú kapituláciu Ukrajiny. Referuje o tom americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).
O novom 28-bodovom pláne pre Ukrajinu ako prvý informoval americký spravodajský server Axios s odvolaním sa na amerických a ruských predstaviteľov.
Plán okrem iného zahŕňa uznanie nezákonnej anexie Krymu, postúpenie okupovaných území Rusku a zníženie ukrajinskej armády na 400-tisíc vojakov. Zároveň počíta so stiahnutím ukrajinských síl z celej Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré ani nie sú pod úplnou ruskou kontrolou. Donecká oblasť je pritom pre Ukrajinu strategicky dôležitá, keďže tamojšia obrana sa drží už od roku 2014, keď Rusko rozpútalo konflikt na Donbase.
„Rusko sa už viac než desať rokov neúspešne pokúša obsadiť ukrajinský obranný pás. Pri súčasnom tempe postupu by jeho obsadenie trvalo niekoľko rokov,“ dodáva ISW s tým, že odovzdaním tohto územia Ukrajina nič nezíska, zatiaľ čo Rusku by to ušetrilo čas a ľudské zdroje pre budúce útoky.
Podľa ISW je americký mierový plán v podstate rovnaký ako ruské požiadavky, ktoré Moskva predložila Ukrajine v Istanbule v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Úplná kapitulácia a strata kľúčových obranných pozícií, zotreli analytici Trumpov 28-bodový mierový plán pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
