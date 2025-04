Proces s Kažimírom pre podplácanie súd nezastavil, pojednávanie bude pokračovať v máji – VIDEO

Námietka zaujatosti

Peter Kažimír čelí súdnemu procesu pre trestný čin podplácania. Podľa obžaloby žiadal v roku 2016 od prezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho informácie o daňových konaniach viacerých spoločností, ako aj zabezpečenie vyplatenia nadmerných odpočtov DPH vo výške tri milióny eur. V tejto súvislosti podľa prokuratúry Imreczemu poskytol úplatok 48-tisíc eur.Prokurátor Peter Mikuláš vo svojej záverečnej reči v ešte októbri minulého roku navrhol pre obžalovaného nepodmienečný trest v hornej hranici trestnej sadzby, ktorá je v tomto prípade šesť mesiacov až tri roky väzenia. Trest by si mal podľa neho Kažimír odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

25.4.2025 (SITA.sk) - Proces s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom , ktorý je obžalovaný z podplácania , sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Milan Cisárik pre premlčanie, ako to žiadala obhajoba, nezastavil. Ako totiž uviedol, vo veci prichádza do úvahy nová právna kvalifikácia. Tá sa konkrétne môže týkať finančných záujmov Európskej únie , pričom v takom prípade sa na skutok vzťahuje iná premlčacia lehota.Pojednávanie v tejto veci má teda pokračovať 23. mája, pričom procesné strany majú 10 dní na predloženie nových dôkazných návrhov. Samotný Kažimír sa na piatkovom pojednávaní nezúčastnil pre pracovnú cestu do USA.Rozhodnutie sudcu, či konanie zastaví z dôvodu premlčania, prípadne vo veci vynesie rozsudok, sa pritom očakávalo už koncom roka 2024. Nakoniec však musel rozhodnúť o námietke zaujatosti podanej obhajobou. Podanie námietky zaujatosti voči sudcovi Milanovi Cisárikovi v decembri oznámil Kažimírov obhajca Ondrej Mularčík "V minulosti už sme podali námietku zaujatosti z iných dôvodov. Podali sme ju na začiatku toho procesu a sudca Cisárik sa touto námietkou vôbec nezaoberal," povedal Mularčík. Ďalšiu námietku podľa vlastných slov podal z úplne iných dôvodov. "A treba povedať, že obhajoba je presvedčená, že sa ňou bude musieť zaoberať," skonštatoval advokát.Podľa medializovaných informácii bolo predmetom námietky to, že Mularčík prevzal zastupovanie sudcovej manželky v rozvodovom konaní. Sudca sa však z konania nevylúčil a za pravdu mu dal aj Najvyšší súd SR Obhajca Kažimíra zároveň trvá na tom, že sudca mal už na poslednom pojednávaní v novembri 2024 vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z dôvodu premlčania konanie voči Kažimírovi zastaviť. "Je neakceptovateľné, aby sudca pokračoval v konaní, ktoré má byť zastavené," vyhlásil Mularčík.