Kirgizsko je bránou do Strednej Ázie, slovenská delegácia na čele s Blanárom rokuje o investíciách aj vývoze – FOTO

Slovensko ponúka know-how v oblasti vodnej energie aj iných sektorov

Stredná Ázia ako strategická príležitosť

25.4.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v piatok otvoril v Biškeku, hlavnom meste Kirgizska, podnikateľské fórum Interhelpo 2. 1 a rokoval s ministrom hospodárstva a obchodu Kirgizskej republiky Bakytom Sydykovom.Jedným z cieľov prebiehajúcej oficiálnej návštevy slovenskej politickej a podnikateľskej delegácie v Kirgizsku je reflektovať na záujem slovenských firiem využiť rozvíjajúce sa príležitosti v tejto stredoázijskej krajine, a prispieť tak k prehĺbeniu slovensko-kirgizskej hospodárskej spolupráce.„Kirgizsko má veľký potenciál v oblasti využívania vodnej energie a Slovensko má v tomto smere čo ponúknuť. Okrem bohatých skúseností so zabezpečením a rekonštrukciou vodných priehrad a elektrární môžeme zdieľať aj naše technológie a osvedčené postupy v poľnohospodárstve, strojárstve či doprave,“ priblížil Blanár s tým, že SR už v súčasnosti dodáva do regiónu monitorovacie systémy vodných stavieb a meteorologický a hydrologický systém predpovedí. Podľa jeho slov je hlavným cieľom ekonomickej diplomacie práve takéto otváranie dverí slovenským firmám na zahraničné trhy zo strany štátu počas oficiálnych ciest jednotlivých predstaviteľov.Obchodná bilancia medzi Slovenskom a Kirgizskom dosiahla vlani takmer 77 miliónov eur, pričom slovenský vývoz vzrástol medziročne viac ako štvornásobne. „Stále to však nie je veľa, prišli sme preto v rámci aktivít ekonomickej diplomacie podporiť posilnenie obojstranne výhodných obchodných a investičných vzťahov. Súčasťou mojej delegácie je podnikateľská misia vyše 40 zástupcov 30 slovenských spoločností a inštitúcií,“ povedal Blanár na biznis fóre.Priestor pre obchodnú spoluprácu s Kirgizskom, ale aj celým regiónom Strednej Ázie je podľa šéfa slovenskej diplomacie obrovský. „Oceňujeme ekonomický boom a hospodársky rast v Kirgizsku v podobe zvyšovania HDP, a preto sme tu prítomní a máme záujem využiť výhodnú polohu s potenciálom expandovať odtiaľto tiež do ďalších krajín Strednej Ázie. Rovnako Európska únia minulý rok podpísala strategickú dohodu o spolupráci s Kirgizskou republikou, ktorú práve v apríli u nás ratifikoval aj slovenský parlament,“ informoval Blanár, podľa ktorého Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci (EPCA) medzi EÚ a Kirgizskom vytvára nový právny rámec na prehĺbenie aktivít v oblastiach obchodu, investícií, trvalo udržateľného rozvoja, konektivity, výskumu, inovácií, vzdelávania, ako i životného prostredia a zmeny klímy.Názov podnikateľského fóra Interhelpo je pripomienkou 100. výročia od nadviazania historického slovensko-kirgizského partnerstva prostredníctvom družstva Interhelpo.Spolu 150 podnikateľov a predstaviteľov hospodárstva a vlád oboch štátov rokuje na fóre o rozvoji existujúcich partnerstiev, alebo nadviazaní nových, v oblasti strojárstva, elektrotechnického priemyslu, tiež informačných technológií, polygrafie, energetiky, dopravy, ale rovnako zelených technológií, manažmentu vodných zdrojov či potravinárstva. Blanár sa stretol aj s potomkami členov fóra a absolvuje sériu prijatí u najvyšších štátnych predstaviteľov Kirgizska.