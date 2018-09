Proces s Miroslavom M. je naplánovaný na 4. septembra

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Hlavné pojednávanie s Miroslavom M., považovaným v minulosti za silného muža slovenského podsvetia, je na Okresnom súde Bratislava I naplánované na utorok 4. septembra.V júli bol proces odročený pre neprítomnosť obhajcu obžalovaného, ktorý absenciu zdôvodnil čerpaním dovolenky. V tomto prípade ide o útok na vyšetrovateľa Policajného zboru.Na základe rozhodnutia súdu v českom Zlíne si Miroslav M. v minulosti odpykával časť desaťročného trestu odňatia slobody za vydieranie podnikateľov. Na Slovensku okrem uvedeného útoku na verejného činiteľa, čelil či čelí stíhaniam aj pre ďalšie trestné činy na súdoch v Trenčíne a Považskej Bystrici.Okresný súd Bratislava I by sa mal v utorok venovať prípadu, ktorý sa stal v roku 2009 v Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Bratislave. Podľa obžaloby mal vtedy Miroslav M. udrieť päsťou do hlavy policajného vyšetrovateľa. Obžalovaný svoju vinu popiera. V súčasnosti je už vo väzení na Slovensku, české orgány ho totiž vydali do SR.