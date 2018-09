OĽaNO navrhuje povinný teplý obed pre deti v škôlkach a školách

Na archívnej snímke poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. septembra (TASR) - Každý žiak by mal mať za každý deň školského vyučovania povinne teplý obed. Rovnako ho má mať aj každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, rovnako za každý deň strávený v škôlke. Navrhuje to hnutie OĽaNO v novele zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorú predložilo na septembrovú schôdzu parlamentu.zdôvodňujú obyčajní.Vládny Smer-SD už skôr oznámil, že chce zaviesť stravné zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti v základných školách. Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,2 eura na deň na stravovanie. Toto opatrenie by malo stáť SR 106 miliónov eur.dodáva OĽaNO.Nedostatočné stravovanie ovplyvňuje podľa nich zdravie a blahobyt detí pri rozvoji ich rastu, poznávania a správania. Zároveň spôsobuje emočné a akademické problémy detí.dopĺňa OĽaNO.