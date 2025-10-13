Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Meniny má Koloman
13. októbra 2025

Proces s nitrianskym podnikateľom Bödörom má po dlhšom čase pokračovať, súd určil nové termíny


Tagy: kauza Dobytkár Kauza Očistec kauza Valčeky Korupcia Podplácanie Súdy

Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania by mal na pôde Špecializovaného ...



img_8954_copy 676x451 13.10.2025 (SITA.sk) - Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania by mal na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračovať v stredu 22. októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Okrem spomenutého termínu sú vytýčené aj ďalšie dva na november. Predmetom obžaloby je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v konkrétnej trestnej veci v prospech inej osoby.

Zrušené termíny


Proces na súde sa pôvodne začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný. Podľa vlastných slov je ochotný vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania, keď sa oboznámi so všetkými dôkazmi. Následne bolo viacero vytýčených termínov pojednania zrušených.

Bödörov obhajca Marek Para vo februári 2024 označil obžalobu za nedôvodnú. Ako svedkovia boli vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga. Proces bol pôvodne vytýčený na koniec augusta 2023, zdržala ho však podaná námietka zaujatosti zo strany obžalovaného voči zákonnej sudkyni. Najvyšší súd však rozhodol, že sudkyňa Pamela Záleská vo veci zaujatá nie je.

Známe kauzy


V tomto prípade ide o kauzu známu ako Valčeky. Tá sa týkala úplatku pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný bývalého ministra Petra Žigu. Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.

Nitriansky podnikateľ zároveň čelí obžalobe v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznovu, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje aj v kauze Očistec týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.


Zdroj: SITA.sk - Proces s nitrianskym podnikateľom Bödörom má po dlhšom čase pokračovať, súd určil nové termíny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kauza Dobytkár Kauza Očistec kauza Valčeky Korupcia Podplácanie Súdy
