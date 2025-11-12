Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 Meniny má Svätopluk
 24hod.sk    Z domova

12. novembra 2025

Proces s Norbertom Bödörom pokračuje, expolicajt Kučerka odmietol vypovedať


Tagy: Podplácanie Súdy Svedok

Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v stredu pokračuje proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom ...



img_8956_copy min 676x505 12.11.2025 (SITA.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v stredu pokračuje proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania.


Ako svedok bol na stredajšie pojednávanie predvolaný bývalý vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Marián Kučerka. Svedeckú výpoveď však odmietol, keďže je stíhaný v rovnakom prípade, akurát v separátnom konaní, a vo veci bude ešte rozhodovať Najvyšší súd SR.

Predmetom obžaloby je úplatok 50-tisíc eur


Predmetom obžaloby voči Bödörovi je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech inej osoby, teda podnikateľa Štefana Žigu. Vzhľadom na to, že na stredajšom pojednávaní svedok Kučerka odmietol vypovedať, súd sa zaoberá listinnými dôkazmi.

Kučerka bol v auguste tohto roku v trestnej veci týkajúcej sa aj tohto prípadu odsúdený na trest päť rokov domáceho väzenia. V čase od 19:00 do 07:00 v pracovné dni a celé voľné dni a sviatky sa musí zdržiavať doma, pričom má byť monitorovaný elektronickým zariadením.

Zároveň sudca Milan Cisárik uložil expolicajtovi aj peňažný trest 91 500 eur. V prípade, že by ho nezaplatil, sudca určil náhradný trest jeden rok väzenia. Rozsudok však nie je právoplatný, keďže prokurátor sa voči nemu na mieste odvolal.

Bödör sa vyjadril, že je nevinný


Proces s Norbertom Bödörom sa na súde pôvodne začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný. Podľa vlastných slov je ochotný vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania, keď sa oboznámi so všetkými dôkazmi. Bödörov obhajca Marek Para vo februári minulého roku označil podanú obžalobu za nedôvodnú.

Ako svedkovia už boli vo veci vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga.

Figuruje aj v ďalších kauzách


Trestné konanie voči Bödörovi súvisí s kauzou známou ako Valčeky, v rámci ktorej bol poskytnutý úplatok pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný podpredsedu NR SR Petra Žigu.

Peniaze pre vyšetrovateľa sprostredkoval podľa prokuratúry cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.

Nitriansky podnikateľ Norbertom Bödörom zároveň čelí obžalobe aj v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznova, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje v kauze Očistec týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.


Zdroj: SITA.sk - Proces s Norbertom Bödörom pokračuje, expolicajt Kučerka odmietol vypovedať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podplácanie Súdy Svedok
