 24hod.sk    Tlačové správy

Najväčšie ženské (aj mužské) klamstvo je konečne odhalené! Lunter z neho spravil reklamu, s ktorou sa stotožní každý


new project 3 676x444 12.11.2025 (SITA.sk) - Každý z nás to pozná: "Spravím to o 5 minút”, alebo "O 5 minút som tam” - vety, ktoré hovoríme, keď sme práve v sprche, na gauči, pri hre, alebo keď sa "už len rýchlo upravíme”.


Značka Lunter si z tohto univerzálneho klamstva urobila hlavnú tému kampane na podporu nového produktu Lunter Ready to Cook. Ústredný vtip sa však mení na nečakanú pravdu, a to, že zdravé a chutné jedlo skutočne môže byť hotové za 5 minút.

"Päťminútové sľuby už nik neberie vážne," hovorí Natália Gaberová, communication manager pre značku LUNTER. "A práve preto sme si z toho spravili srandu. Lebo jediná päťminútovka, ktorá naozaj platí, je tá s Ready to Cook od Lunter."

Značka Lunter vyrába produkty z tofu už vyše tri desaťročia a za ten čas sa jej podarilo získať srdcia slovenských spotrebiteľov. Mnohí ľudia však stále bojujú s obavou, že nevedia, ako si tofu pripraviť. Lunter novou produktovou líniou odpovedá na potreby spotrebiteľov, a preto značka prináša tofu, ktoré je už vopred nakrájané a marinované.



Z päťminútového klamstva spravili päťminútový zázrak


Kampaň ukazuje bežné momenty, ktoré nikdy netrvajú tak krátko, ako tvrdíme. Žena, ktorá sa "len namaľuje", či muž, ktorý "už končí hru" sú len jednými z niekoľkých trefných situácií, s ktorými sa dokážeme stotožniť všetci. Zároveň však sledujeme aj rýchle inšpirácie, kde Lunter túto lož s piatimi minútami vyvracia prostredníctvom chutnej inšpirácie. Kampaň beží v digitálnom priestore: na YouTube či Mete a súčasťou sú aj známi influenceri, ktorí sa so značkou spájajú už dlhšie obdobie.

Ku klamstvám sa pridávajú aj influenceri


V kampani sa postupne objavujú aj slovenskí a českí influenceri ako sú Expl0ited, Andy Štěch, Zuzka Vačková, Tomáš Hradecký či Ben Cristovao. Influenceri sa so svojimi sledovateľmi delia o ich "päťminútové klamstvá”, pričom dokazujú, že aspoň jedno sľúbené "za päť minút" sa dá splniť. Ich recept? Plnohodnotné jedlo s Lunter Ready to Cook. "Teší nás, že koncept baví nielen nás a komunitu, ale aj našich influencerov,” dodáva Gaberová. "Vďaka vtipnému obsahu, ktorý pre nás tvoria, sa viac približujeme spotrebiteľom a ukazujeme novinku, ktorá šetrí čas a pritom doručí to, na čom ľuďom záleží: chuť, sýtosť, univerzálnosť, bielkoviny a jednoduchosť.”


Lunter pozýva na ochutnávky


Značka Lunter mieri s novinkou aj priamo za spotrebiteľmi. Ochutnať novinky v chutných jedlách môžete aj vy na nasledujúcich miestach:

Rýchle, chutné a vyvážené


Produkty z línie Lunter Ready to Cook sú navrhnuté tak, aby priniesli plnohodnotné rastlinné jedlo za päť minút a bez kompromisov. Medzi hlavné benefity tejto novej produktovej línie patria:

  • Jedlo hotové za 5 minút

  • Bez GMO, farbív a konzervantov

  • Až 29 gramov bielkovín v balení

  • 93 % dennej dávky vápnika

  • Prirodzene bezlepkové

  • Univerzálne použitie: wrapy, bowly, omáčkové jedlá, polievky, šaláty aj rýchly snack




Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Najväčšie ženské (aj mužské) klamstvo je konečne odhalené! Lunter z neho spravil reklamu, s ktorou sa stotožní každý © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Reklama
