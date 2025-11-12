|
Najväčšie ženské (aj mužské) klamstvo je konečne odhalené! Lunter z neho spravil reklamu, s ktorou sa stotožní každý
Každý z nás to pozná: "Spravím to o 5 minút”, alebo "O 5 minút som tam” - vety, ktoré hovoríme, keď sme práve v sprche, na gauči, pri hre, alebo keď sa "už len rýchlo upravíme”. Značka ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Každý z nás to pozná: "Spravím to o 5 minút”, alebo "O 5 minút som tam” - vety, ktoré hovoríme, keď sme práve v sprche, na gauči, pri hre, alebo keď sa "už len rýchlo upravíme”.
Značka Lunter si z tohto univerzálneho klamstva urobila hlavnú tému kampane na podporu nového produktu Lunter Ready to Cook. Ústredný vtip sa však mení na nečakanú pravdu, a to, že zdravé a chutné jedlo skutočne môže byť hotové za 5 minút.
"Päťminútové sľuby už nik neberie vážne," hovorí Natália Gaberová, communication manager pre značku LUNTER. "A práve preto sme si z toho spravili srandu. Lebo jediná päťminútovka, ktorá naozaj platí, je tá s Ready to Cook od Lunter."
Značka Lunter vyrába produkty z tofu už vyše tri desaťročia a za ten čas sa jej podarilo získať srdcia slovenských spotrebiteľov. Mnohí ľudia však stále bojujú s obavou, že nevedia, ako si tofu pripraviť. Lunter novou produktovou líniou odpovedá na potreby spotrebiteľov, a preto značka prináša tofu, ktoré je už vopred nakrájané a marinované.
Kampaň ukazuje bežné momenty, ktoré nikdy netrvajú tak krátko, ako tvrdíme. Žena, ktorá sa "len namaľuje", či muž, ktorý "už končí hru" sú len jednými z niekoľkých trefných situácií, s ktorými sa dokážeme stotožniť všetci. Zároveň však sledujeme aj rýchle inšpirácie, kde Lunter túto lož s piatimi minútami vyvracia prostredníctvom chutnej inšpirácie. Kampaň beží v digitálnom priestore: na YouTube či Mete a súčasťou sú aj známi influenceri, ktorí sa so značkou spájajú už dlhšie obdobie.
V kampani sa postupne objavujú aj slovenskí a českí influenceri ako sú Expl0ited, Andy Štěch, Zuzka Vačková, Tomáš Hradecký či Ben Cristovao. Influenceri sa so svojimi sledovateľmi delia o ich "päťminútové klamstvá”, pričom dokazujú, že aspoň jedno sľúbené "za päť minút" sa dá splniť. Ich recept? Plnohodnotné jedlo s Lunter Ready to Cook. "Teší nás, že koncept baví nielen nás a komunitu, ale aj našich influencerov,” dodáva Gaberová. "Vďaka vtipnému obsahu, ktorý pre nás tvoria, sa viac približujeme spotrebiteľom a ukazujeme novinku, ktorá šetrí čas a pritom doručí to, na čom ľuďom záleží: chuť, sýtosť, univerzálnosť, bielkoviny a jednoduchosť.”
Značka Lunter mieri s novinkou aj priamo za spotrebiteľmi. Ochutnať novinky v chutných jedlách môžete aj vy na nasledujúcich miestach:
Produkty z línie Lunter Ready to Cook sú navrhnuté tak, aby priniesli plnohodnotné rastlinné jedlo za päť minút a bez kompromisov. Medzi hlavné benefity tejto novej produktovej línie patria:
Z päťminútového klamstva spravili päťminútový zázrak
Kampaň ukazuje bežné momenty, ktoré nikdy netrvajú tak krátko, ako tvrdíme. Žena, ktorá sa "len namaľuje", či muž, ktorý "už končí hru" sú len jednými z niekoľkých trefných situácií, s ktorými sa dokážeme stotožniť všetci. Zároveň však sledujeme aj rýchle inšpirácie, kde Lunter túto lož s piatimi minútami vyvracia prostredníctvom chutnej inšpirácie. Kampaň beží v digitálnom priestore: na YouTube či Mete a súčasťou sú aj známi influenceri, ktorí sa so značkou spájajú už dlhšie obdobie.
Ku klamstvám sa pridávajú aj influenceri
V kampani sa postupne objavujú aj slovenskí a českí influenceri ako sú Expl0ited, Andy Štěch, Zuzka Vačková, Tomáš Hradecký či Ben Cristovao. Influenceri sa so svojimi sledovateľmi delia o ich "päťminútové klamstvá”, pričom dokazujú, že aspoň jedno sľúbené "za päť minút" sa dá splniť. Ich recept? Plnohodnotné jedlo s Lunter Ready to Cook. "Teší nás, že koncept baví nielen nás a komunitu, ale aj našich influencerov,” dodáva Gaberová. "Vďaka vtipnému obsahu, ktorý pre nás tvoria, sa viac približujeme spotrebiteľom a ukazujeme novinku, ktorá šetrí čas a pritom doručí to, na čom ľuďom záleží: chuť, sýtosť, univerzálnosť, bielkoviny a jednoduchosť.”
Lunter pozýva na ochutnávky
Značka Lunter mieri s novinkou aj priamo za spotrebiteľmi. Ochutnať novinky v chutných jedlách môžete aj vy na nasledujúcich miestach:
Rýchle, chutné a vyvážené
Produkty z línie Lunter Ready to Cook sú navrhnuté tak, aby priniesli plnohodnotné rastlinné jedlo za päť minút a bez kompromisov. Medzi hlavné benefity tejto novej produktovej línie patria:
- Jedlo hotové za 5 minút
- Bez GMO, farbív a konzervantov
- Až 29 gramov bielkovín v balení
- 93 % dennej dávky vápnika
- Prirodzene bezlepkové
- Univerzálne použitie: wrapy, bowly, omáčkové jedlá, polievky, šaláty aj rýchly snack
