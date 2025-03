Proces s obžalovanou modelkou pokračuje, v kauze smrteľnej nehody vypovedala bývalá policajtka

Predvolaná bola jedna svedkyňa

13.3.2025 (SITA.sk) -Na Mestskom súde Bratislava I vo štvrtok pokračuje hlavné pojednávanie s podnikateľkou a bývalou modelkou Danielou K., ktorá čelí obžalobe pre prečin usmrtenia.Prípad sa týka dopravnej nehody , pri ktorej 21. septembra 2020 v Bratislave na Tomášikovej ulici po náraze motorového vozidla zahynula mladá študentka Linh.Na štvrtkové pojednávanie bola predvolaná jedna svedkyňa, ktorá ako policajtka smrteľnú nehodu dokumentovala. Svedkyňa uviedla, že nehoda bola pre ňu ako matku vzhľadom na vek obete traumatizujúca a viedla k tomu, že si podala žiadosť o odchod do civilu."Spomínam si len, že som videla kopec krvi na ceste a snahu oživiť to dievča," povedala. Pokiaľ ide o obžalovanú, tá podľa nej neskôr na mieste odpadla a odviezla ju sanitka. "Bola v ťažkom šoku," skonštatovala svedkyňa.Zároveň uviedla, že obžalovanej na mieste nezadržala vodičský preukaz. Podľa obhajcu Daniely K. Juraja Bizoňa to dokazuje, že policajti vtedy nemohli bezprecedentne konštatovať vinu jeho klientky. Súd tiež na štvrtkovom pojednávaní prehral kamerové záznamy.Po vykonaní dokazovania súd vyhlásil dokazovanie za skončené. Zároveň dal procesným stranám priestor na prednes záverečných rečí. Verdikt vo veci bude pravdepodobne vynesený ešte vo štvrtok.Podľa obžaloby prechádzala 18-ročná študentka vietnamského pôvodu po priechode pre chodcov, keď ju zrazilo vozidlo Range Rover. To šoférovala podnikateľka Daniela K.Súd pritom už v tejto veci raz rozhodol, keď trestným rozkazom v júli 2021 uložil obžalovanej trest dva roky a sedem mesiacov väzenia, ktorý bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Daniela K. tiež dostala zákaz šoférovať na šesť rokov a pozostalým mala nahradiť škodu.Keďže však obžalovaná aj prokurátor podali proti trestnému rozkazu odpor, vo veci muselo byť vytýčené hlavné pojednávanie. Daniela K. odmietla na začiatku súdneho procesu svoju vinu.Vyšetrovanie, ktoré sa uskutočnilo po dopravnej nehode na jeseň 2020, následne preveroval generálny prokurátor Maroš Žilinka . Vo februári 2021 oznámil, že zistil neprimeranú dĺžku znaleckého dokazovania, ako aj pasivitu pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany prokurátora. Vtedajší prezident Policajného zboru Peter Kovařík tiež konštatoval pochybenie vyšetrovateľa.