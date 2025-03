Komisár pre deti Mikloško navštívil školu, kde došlo k údajnému útoku policajta na rómske deti

Mikloško si chcel vypočuť obe strany

Prejavy agresivity detí narastajú

Opakované problémy na škole

13.3.2025 (SITA.sk) - Komisár pre deti Jozef Mikloško dôrazne odsúdil akékoľvek prejavy násilia na deťoch , obzvlášť, keď sa tieto prejavy týkajú policajtov , ktorí by mali byť pre deti vzorom a vzbudzovať dôveru.Uviedol to po svojej stredajšej návšteve v obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok, kde sa nedávno odohral incident , pri ktorom boli deti vo veku 11 až 13 rokov z miestnej základnej školy údajne napadnuté priamo policajtmi.Videom na sociálnej sieti na to koncom februára upozornilo hnutie Slovensko . Polícia údajné fyzické násilie policajta voči deťom z rómskej komunity vyšetruje, začiatkom marca začal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Košice trestné stíhanie pre zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Vo videu vypovedajú deti a ich matky o útoku policajta, ktorý podľa ich slov bil deti.Mikloško sa už minulý týždeň stretol s týmito matkami spolu s verejným ochrancom práv. V stredu navštívil školu pod Tatrami, ktorá má žiakov prevažne z marginalizovaných komunít.Cieľom stretnutí bolo mapovanie situácie a zistenie koreňov problému, ktorý viedol k incidentu a k zhoršujúcim sa agresívnym prejavom medzi deťmi, na ktoré sa sťažujú aj samotní pedagógovia."Chcel som si vypočuť obe strany, vedenie školy, učiteľov, a zároveň som mal príležitosť rozprávať sa s rozvojovým tímom a deťmi v dvoch triedach nezávisle," uviedol komisár.Po utorkovom stretnutí s predsedom prorómskej školskej iniciatívy PRŠI ide podľa jeho slov o ďalšie terénne stretnutie, ktoré pomôže lepšie pochopiť, čo sa deje v týchto školách. Potvrdil, že prejavy agresivity detí narastajú. Zároveň údajné fyzické násilie zo strany policajta odsúdil."Je neakceptovateľné, aby akékoľvek dieťa, a už vôbec nie také, ktoré pochádza z marginalizovanej komunity, bolo vystavené násiliu zo strany tých, ktorí sú tu na to, aby ich chránili," dodal.Komisár sa zaujímal aj o opakované problémy na škole. Tie si podľa neho vyžadujú komplexný prístup a riešenie, ktoré bude zohľadňovať špecifiká škôl navštevovaných deťmi z marginalizovaných komunít."V spolupráci s odborníkmi pripravujeme dokument, ktorý bude jasne definovať, ako sa majú zohľadniť špecifiká týchto škôl, aby sa zabezpečila efektívna podpora a vytvorilo prostredie, ktoré bude podporovať zdravý vývoj detí," oznámil Mikloško.