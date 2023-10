Proces v extrémistickej kauze šéfa združenia Slovenská pospolitosť Škrabáka sa chýli ku koncu

Extrémistické materiály

Jakuba Škrabáka zadržala Národná kriminálna agentúra 10. mája 2018 pri akcii namierenej proti extrémistom. Spolu s ním zadržali aj hudobníka Jaroslava Pagáča a bývalého predsedu okresnej organizácie strany Ľudová strana Naše Slovensko v Ružomberku Michala Buchtu Hudobníka známeho ako Reborn v júni 2021 ŠTS odsúdil za extrémizmus na úhrnný trest vo výmere štyri roky nepodmienečne v ústave na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia.Tento rozsudok Najvyšší súd SR zrušil v časti výroku o vine a výroku o treste vo vzťahu k Jaroslavovi P. a vec vrátil prvostupňovému súdu, ktorý na začiatku mája 2023 Jaroslava Pagáča oslobodil spod obžaloby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal odvolanie, o ktorom bude rozhodovať opäť Najvyšší súd SR.V prípade Buchtu ŠTS v októbri 2021 schválil dohodu o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom ÚŠP. Súd konkrétne uznal obvineného za vinného zo zločinu rozširovania extrémistických materiálov a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov.

22.10.2023 (SITA.sk) - Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici má v piatok 27. októbra pokračovať hlavné pojednávanie so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Škrabákom obžalovaným z extrémizmu.Proces by sa pritom už mal chýliť k záveru, keďže na predošlom pojednávaní sudca avizoval procesným stranám, aby si na ďalší termín pripravili už aj záverečné reči.Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) prečítala v júli 2022 rozsiahlu obžalobu, kde popisuje okrem iného materiály a dokumenty nájdené pri domovej prehliadke obžalovaného.Podľa obžaloby sa mal Jakub Škrabák v rokoch 2015 až 2018 dopustiť zločinu rozširovania extrémistických materiálov, zločinu výroby extrémistických materiálov a zločinu prechovávania extrémistických materiálov.Obžalovaný ešte pred začatím procesu uviedol, že obžaloba je podľa neho vykonštruovaná a on nikdy nič zakázané nepredával.V prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až osem rokov. Jakub Škrabák po prečítaní obžaloby vyhlásil, že je nevinný.Následne vo svojej výpovedi hovoril, že u neho nájdené a ním predávané predmety neboli extrémistické, ale boli na nich slovanské symboly. Počas pojednávacích dní vypovedali niekoľkí znalci a odborníci na extrémizmus a extrémistické symboly.