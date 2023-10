Najsilnejšia strana Švajčiarska vo voľbách je ľudová strana, voliči si vyberajú zástupcov do 200-člennej dolnej komory

Konečné hlasy

Komu sa bude dariť?

22.10.2023 (SITA.sk) - Švajčiari si v nedeľu volia nový parlament. Prieskumy verejnej mienky ukazujú na posilnenie pravicových populistov a socialistických strán, zatiaľ čo podpora Zelených by mala podľa očakávaní klesnúť.Voliči si vyberajú zástupcov do 200-člennej dolnej komory parlamentu známej ako Národná rada aj 46-člennej Rady štátov, a teda hornej komory.Volebné orgány zozbierajú konečné hlasy v nedeľu ráno, keďže väčšina Švajčiarov sa rozhodla hlasovať prostredníctvom pošty.Prieskumy naznačujú, že Švajčiari majú na zreteli tri hlavné starosti: zvyšovanie poplatkov za povinný systém zdravotného poistenia založený na voľnom trhu, klimatickú zmenu, ktorá zasiahla početné švajčiarske ľadovce, a obavy z migrantov a imigrácie.Medzi hlavné otázky o výsledkoch volieb patrí to, či sa dvom zeleným stranám bude dariť horšie ako v roku 2019 a či novovytvorená centristická aliancia Stred získa viac hlasov ako Liberálna strana presadzujúca slobodný trh.Liberáli sú treťou najsilnejšou stranou v dolnej komore parlamentu po prvej Švajčiarskej ľudovej strane a druhých socialistoch.