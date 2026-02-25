Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 25.2.2026
25. februára 2026

Proces v kauze Očistec, v ktorej je obžalovaný aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar, má začať v máji


Tagy: Kauza Očistec Súdny proces

66c45e6dec26f765903840 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze Očistec týkajúcej sa údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície má na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici začať v máji. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že vo veci je vytýčených 37 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027.


Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik, Boris Trantalič a Marián Zetocha.

„Skutky boli právne kvalifikované ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalšie. Rozsah obžaloby je 181 strán, vyšetrovací spis obsahuje 46 zväzkov, celkovo vyše 18 500 strán," uviedol v decembri 2021 ÚŠP. Zároveň doplnil, že trestné veci viacerých obvinených boli vylúčené na samostatné trestné konanie.


Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze Očistec, v ktorej je obžalovaný aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar, má začať v máji © SITA Všetky práva vyhradené.

