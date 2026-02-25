|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
Archív správ
Denník - Správy
25. februára 2026
Raši mieri do Budapešti, lídri parlamentov V4 budú rokovať o konkurencieschopnosti a západnom Balkáne
Predseda Národnej rady SR Richard Raši odcestuje vo štvrtok 26. februára do Budapešti. Počas dvojdňovej pracovnej cesty sa ...
25.2.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši odcestuje vo štvrtok 26. februára do Budapešti. Počas dvojdňovej pracovnej cesty sa zúčastní na samite predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a následne aj na 12. ročníku konferencie predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy.
Raši cestuje na pozvanie predsedu Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóa Kövéra. Hlavnými témami rokovaní budú konkurencieschopnosť Európy, demografické výzvy a podpora integračného procesu krajín západného Balkánu.
Cieľom pracovnej cesty je posilnenie parlamentnej diplomacie v stredoeurópskom priestore a koordinácia spoločného postupu krajín V4 v strategických otázkach hospodárskej stability a demografie.
„Do Budapešti prichádzam s jasným cieľom, obhajovať záujmy Slovenska v témach, ktoré hýbu celou Európou. Či už ide o posilnenie našej konkurencieschopnosti, alebo o hľadanie odpovedí na demografické výzvy, krajiny V4 musia držať spolu. Spoločným hlasom chceme prispieť k tomu, aby sme hľadali riešenia pre budúcnosť našich krajín, stredoeurópskeho regiónu i Európy“ uviedol pred odchodom Raši.
Počas štvrtkového samitu V4 vystúpi šéf slovenského parlamentu v dvoch tematických blokoch. V diskusii o konkurencieschopnosti Európskej únie sa chce venovať otázkam energetickej bezpečnosti a významu regionálnej solidarity pri zabezpečovaní strategických surovín. V časti venovanej demografickým výzvam plánuje poukázať na limity doterajších migračných politík a zdôrazniť potrebu národných prorodinných opatrení a posilňovania sociálnej kohézie.
Druhý deň konferencie otvorí predseda maďarského parlamentu László Kövér, po ktorom vystúpi predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Program bude pokračovať spoločnou panelovou diskusiou predsedov parlamentov krajín V4 a štátov juhovýchodnej Európy. Raši chce v rámci diskusie potvrdiť dlhodobú podporu Slovenska integračným snahám západného Balkánu do EÚ.
„Stabilný a prosperujúci západný Balkán je v priamom záujme Slovenska. Preto aj moja účasť na konferencii je potvrdením toho, že Slovensko zostáva silným a konštruktívnym hlasom v prospech spoločnej Európy,“ doplnil v tejto súvislosti Raši.
Samit sa koná v rámci aktuálneho maďarského predsedníctva vo V4. Slovenská republika prevezme predsedníctvo v skupine od 1. júla 2026. Podľa Rašiho bude počas slovenského predsedníctva zohrávať významnú úlohu parlamentná diplomacia, vrátane posilnenia dialógu v rámci V4 a podpory projektov zameraných na stabilitu regiónu. Program predsedníctva má zahŕňať aj stretnutia predsedov parlamentov krajín V4 a rokovania vo formáte V4+.
Zdroj: SITA.sk - Raši mieri do Budapešti, lídri parlamentov V4 budú rokovať o konkurencieschopnosti a západnom Balkáne © SITA Všetky práva vyhradené.
