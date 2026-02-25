Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Raši mieri do Budapešti, lídri parlamentov V4 budú rokovať o konkurencieschopnosti a západnom Balkáne


Predseda Národnej rady SR Richard Raši odcestuje vo štvrtok 26. februára do Budapešti. Počas dvojdňovej pracovnej cesty sa ...



67e54fd11c1e0045809636 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši odcestuje vo štvrtok 26. februára do Budapešti. Počas dvojdňovej pracovnej cesty sa zúčastní na samite predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a následne aj na 12. ročníku konferencie predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy.


Raši cestuje na pozvanie predsedu Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóa Kövéra. Hlavnými témami rokovaní budú konkurencieschopnosť Európy, demografické výzvy a podpora integračného procesu krajín západného Balkánu.

Obhajoba záujmov Slovenska


Cieľom pracovnej cesty je posilnenie parlamentnej diplomacie v stredoeurópskom priestore a koordinácia spoločného postupu krajín V4 v strategických otázkach hospodárskej stability a demografie.

„Do Budapešti prichádzam s jasným cieľom, obhajovať záujmy Slovenska v témach, ktoré hýbu celou Európou. Či už ide o posilnenie našej konkurencieschopnosti, alebo o hľadanie odpovedí na demografické výzvy, krajiny V4 musia držať spolu. Spoločným hlasom chceme prispieť k tomu, aby sme hľadali riešenia pre budúcnosť našich krajín, stredoeurópskeho regiónu i Európy“ uviedol pred odchodom Raši.

Počas štvrtkového samitu V4 vystúpi šéf slovenského parlamentu v dvoch tematických blokoch. V diskusii o konkurencieschopnosti Európskej únie sa chce venovať otázkam energetickej bezpečnosti a významu regionálnej solidarity pri zabezpečovaní strategických surovín. V časti venovanej demografickým výzvam plánuje poukázať na limity doterajších migračných politík a zdôrazniť potrebu národných prorodinných opatrení a posilňovania sociálnej kohézie.

Vystúpi aj Viktor Orbán


Druhý deň konferencie otvorí predseda maďarského parlamentu László Kövér, po ktorom vystúpi predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Program bude pokračovať spoločnou panelovou diskusiou predsedov parlamentov krajín V4 a štátov juhovýchodnej Európy. Raši chce v rámci diskusie potvrdiť dlhodobú podporu Slovenska integračným snahám západného Balkánu do EÚ.

Stabilný a prosperujúci západný Balkán je v priamom záujme Slovenska. Preto aj moja účasť na konferencii je potvrdením toho, že Slovensko zostáva silným a konštruktívnym hlasom v prospech spoločnej Európy,“ doplnil v tejto súvislosti Raši.

Samit sa koná v rámci aktuálneho maďarského predsedníctva vo V4. Slovenská republika prevezme predsedníctvo v skupine od 1. júla 2026. Podľa Rašiho bude počas slovenského predsedníctva zohrávať významnú úlohu parlamentná diplomacia, vrátane posilnenia dialógu v rámci V4 a podpory projektov zameraných na stabilitu regiónu. Program predsedníctva má zahŕňať aj stretnutia predsedov parlamentov krajín V4 a rokovania vo formáte V4+.


Zdroj: SITA.sk - Raši mieri do Budapešti, lídri parlamentov V4 budú rokovať o konkurencieschopnosti a západnom Balkáne © SITA Všetky práva vyhradené.

