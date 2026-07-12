|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júla 2026
Proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka bude pokračovať, na programe je znalecké dokazovanie
Tagy: Právnik Súdny proces Súdy Vražda
Proces na súde začal v januári tohto roku, pričom obžalovaný Jozef Radič vtedy vyhlásil, že je nevinný. Súdny proces týkajúci sa vraždy advokáta
Zdieľať
12.7.2026 (SITA.sk) - Proces na súde začal v januári tohto roku, pričom obžalovaný Jozef Radič vtedy vyhlásil, že je nevinný.
Súdny proces týkajúci sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 bude na Mestskom súde Bratislava I pokračovať v polovici októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Na programe dvoch pojednávacích dní 13. a 15. októbra by konkrétne malo byť znalecké dokazovanie. Proces na súde začal v januári tohto roku, pričom obžalovaný Jozef Radič vtedy vyhlásil, že je nevinný.
Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta. Konkrétne Radič a jeho komplic Jaroslav Klinka po vzájomnej dohode najskôr právnika sledovali a dohodli sa, že si zabezpečia prístup do jeho domu prostredníctvom zapáchajúcej látky, ktorá poškodeného prinúti otvoriť dvere a vyvetrať.
Na prvý pokus sa im to nepodarilo, preto pokus zopakovali. Pri skutku použil Radič nelegálne držanú zbraň, ktorou advokáta Valka strelil do hrudníka. Peniaze v jeho dome dvojica nenašla, zobrali mu však jeho zbraň. Tú, ako aj zbraň, ktorou bol Valko zavraždený, neskôr obžalovaný Radič zahodil.
Obžalovaný Radič tvrdí, že za smrť právnika je zodpovedný jeho komplic Klinka, ten, naopak, ukazuje na Radiča. Ten v januári na súde povedal, že advokáta zastrelil Klinka po tom, čo vnikli do jeho domu, aj keď boli dohodnutí, že ho zviažu a budú zisťovať, kde má odložené peniaze.
„Neskôr povedal, že sa zľakol, že na neho vybehol (Valko, pozn. SITA) ako z akčného filmu,“ povedal Radič. Klinka zase tvrdí, že Radič vnikol do domu, keď ešte on vnútri nebol.
„Na to som začul hlas Radiča, ako ma volá, že poď mi pomôcť,“ povedal v januári svedok s tým, že vnútri domu našiel Valka ležať na zemi s veľkým krvavým fľakom na košeli. Zároveň uviedol, že mu Radič nepovedal, prečo Valka vlastne zastrelil.
„Hovoril, že aby som nebol posraný z toho, že nemôžu na nás prísť, že nemám robiť paniku,“ uviedol Klinka s tým, že Radič mu tiež povedal, že ak by o skutku rozprával, hodí to nakoniec na neho.
Obžalovaný Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku.
Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež vo Valkovom dome v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka bude pokračovať, na programe je znalecké dokazovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Súdny proces týkajúci sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 bude na Mestskom súde Bratislava I pokračovať v polovici októbra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Na programe dvoch pojednávacích dní 13. a 15. októbra by konkrétne malo byť znalecké dokazovanie. Proces na súde začal v januári tohto roku, pričom obžalovaný Jozef Radič vtedy vyhlásil, že je nevinný.
Prvý pokus im nevyšiel
Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta. Konkrétne Radič a jeho komplic Jaroslav Klinka po vzájomnej dohode najskôr právnika sledovali a dohodli sa, že si zabezpečia prístup do jeho domu prostredníctvom zapáchajúcej látky, ktorá poškodeného prinúti otvoriť dvere a vyvetrať.
Na prvý pokus sa im to nepodarilo, preto pokus zopakovali. Pri skutku použil Radič nelegálne držanú zbraň, ktorou advokáta Valka strelil do hrudníka. Peniaze v jeho dome dvojica nenašla, zobrali mu však jeho zbraň. Tú, ako aj zbraň, ktorou bol Valko zavraždený, neskôr obžalovaný Radič zahodil.
"Advokáta zastrelil Klinka"
Obžalovaný Radič tvrdí, že za smrť právnika je zodpovedný jeho komplic Klinka, ten, naopak, ukazuje na Radiča. Ten v januári na súde povedal, že advokáta zastrelil Klinka po tom, čo vnikli do jeho domu, aj keď boli dohodnutí, že ho zviažu a budú zisťovať, kde má odložené peniaze.
„Neskôr povedal, že sa zľakol, že na neho vybehol (Valko, pozn. SITA) ako z akčného filmu,“ povedal Radič. Klinka zase tvrdí, že Radič vnikol do domu, keď ešte on vnútri nebol.
„Na to som začul hlas Radiča, ako ma volá, že poď mi pomôcť,“ povedal v januári svedok s tým, že vnútri domu našiel Valka ležať na zemi s veľkým krvavým fľakom na košeli. Zároveň uviedol, že mu Radič nepovedal, prečo Valka vlastne zastrelil.
Ozbrojená lúpež vo Valkovom dome
„Hovoril, že aby som nebol posraný z toho, že nemôžu na nás prísť, že nemám robiť paniku,“ uviedol Klinka s tým, že Radič mu tiež povedal, že ak by o skutku rozprával, hodí to nakoniec na neho.
Obžalovaný Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku.
Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež vo Valkovom dome v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze vraždy advokáta Ernesta Valka bude pokračovať, na programe je znalecké dokazovanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Právnik Súdny proces Súdy Vražda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko finančne Ukrajine nepomôže. Fico naopak ocenil, že viaceré členské štáty NATO majú záujem o dialóg s Ruskom – VIDEO
Slovensko finančne Ukrajine nepomôže. Fico naopak ocenil, že viaceré členské štáty NATO majú záujem o dialóg s Ruskom – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (11. júl 2026): Nosková po víťazstve vo Wimbledone, počasie, požiar a raketa Sojuz
Top foto dňa (11. júl 2026): Nosková po víťazstve vo Wimbledone, počasie, požiar a raketa Sojuz