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12. júla 2026
Slovensko finančne Ukrajine nepomôže. Fico naopak ocenil, že viaceré členské štáty NATO majú záujem o dialóg s Ruskom – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny tajomník NATO Plán obnovy a odolnosti SR Premiér Slovenskej republiky Ropovod Družba Samit NATO Veterné elektrárne Vojenská pomoc Ukrajine
Slovensko na samite NATO v Ankare podľa predsedu vlády Roberta Fica prejavilo „neoblomnú kultúru mieru a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky". Slovensko tento týždeň na
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12.7.2026 (SITA.sk) - Slovensko na samite NATO v Ankare podľa predsedu vlády Roberta Fica prejavilo „neoblomnú kultúru mieru a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky".
Slovensko tento týždeň na samite NATO v Ankare podľa predsedu vlády Roberta Fica prejavilo „neoblomnú kultúru mieru a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky". Summit bol podľa neho prekrytý ťažko pochopiteľným poklonkovaním americkému prezidentovi v duchu, "len nech je pán prezident spokojný", ako aj konfliktom medzi USA a Španielskom.
„Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialóg s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem. A aj keď sa v záveroch samitu objavila zmienka o ďalšej 70 miliardovej vojenskej pomoci Ukrajine, Slovensko malo už pred samitom jasne vyjednané svoje suverénne mierové postoje. Po telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem sme si vo štvrtok minulý týždeň vymenili listy a navzájom si potvrdili, že Slovensko nebude súčasťou takejto vojenskej finančnej pomoci Ukrajine,“ povedal Fico vo videu z dovolenky.
Opäť sa vrátil aj ku kritike slovenských médií, ktorým sa podľa neho podarilo eliminovať informáciu, že Európska komisia zastavila proti Slovensku konanie vo veci dvojakých cien nafty.
„Opatrenie bolo uvedené do života v marci tohto roku a trvalo 60 dní. Určite aj vďaka nemu a ďalším ochranárskym krokom súčasnej vlády v spolupráci s rafinériou Slovnaft Slovensko nateraz preplávalo cez hlbokú ropnú krízu s jednými z najnižších cien pohonných hmôt v Európe,“ uviedol vo videu predseda vlády.
Dodal, že zrejme pomohol aj tlak na znovuobnovenie prevádzky ropovodu Družba. Robert Fico sa vrátil aj k diskusii o veterných elektrárňach, pri ktorej sa podľa neho vykopávajú otvorené dvere a „tára sa dve na tri" s cieľom zaujať za každú cenu.
„Neviem, koľkýkrát to mám verejne vyhlásiť. Vláda, ktorú vediem, nemá záujem na výrobe elektriny z vetra. Máme len povinnosť vyplývajúcu z Plánu obnovy, ku ktorej sa pri tvorbe tohto dokumentu zaviazala predchádzajúca vláda, a to pripraviť zhodnotenie situácie na Slovensku. Inak nám hrozí pokuta za nesplnenie záväzkov z Plánu obnovy vo výške niekoľko sto miliónov eur,“ vysvetlil Fico a dodal, že za súčasnej vlády žiadne veterné parky nebudú.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko finančne Ukrajine nepomôže. Fico naopak ocenil, že viaceré členské štáty NATO majú záujem o dialóg s Ruskom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko tento týždeň na samite NATO v Ankare podľa predsedu vlády Roberta Fica prejavilo „neoblomnú kultúru mieru a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky". Summit bol podľa neho prekrytý ťažko pochopiteľným poklonkovaním americkému prezidentovi v duchu, "len nech je pán prezident spokojný", ako aj konfliktom medzi USA a Španielskom.
Finančná pomoc Ukrajine
„Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialóg s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem. A aj keď sa v záveroch samitu objavila zmienka o ďalšej 70 miliardovej vojenskej pomoci Ukrajine, Slovensko malo už pred samitom jasne vyjednané svoje suverénne mierové postoje. Po telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem sme si vo štvrtok minulý týždeň vymenili listy a navzájom si potvrdili, že Slovensko nebude súčasťou takejto vojenskej finančnej pomoci Ukrajine,“ povedal Fico vo videu z dovolenky.
Opäť sa vrátil aj ku kritike slovenských médií, ktorým sa podľa neho podarilo eliminovať informáciu, že Európska komisia zastavila proti Slovensku konanie vo veci dvojakých cien nafty.
Veterné parky nebudú
„Opatrenie bolo uvedené do života v marci tohto roku a trvalo 60 dní. Určite aj vďaka nemu a ďalším ochranárskym krokom súčasnej vlády v spolupráci s rafinériou Slovnaft Slovensko nateraz preplávalo cez hlbokú ropnú krízu s jednými z najnižších cien pohonných hmôt v Európe,“ uviedol vo videu predseda vlády.
Dodal, že zrejme pomohol aj tlak na znovuobnovenie prevádzky ropovodu Družba. Robert Fico sa vrátil aj k diskusii o veterných elektrárňach, pri ktorej sa podľa neho vykopávajú otvorené dvere a „tára sa dve na tri" s cieľom zaujať za každú cenu.
„Neviem, koľkýkrát to mám verejne vyhlásiť. Vláda, ktorú vediem, nemá záujem na výrobe elektriny z vetra. Máme len povinnosť vyplývajúcu z Plánu obnovy, ku ktorej sa pri tvorbe tohto dokumentu zaviazala predchádzajúca vláda, a to pripraviť zhodnotenie situácie na Slovensku. Inak nám hrozí pokuta za nesplnenie záväzkov z Plánu obnovy vo výške niekoľko sto miliónov eur,“ vysvetlil Fico a dodal, že za súčasnej vlády žiadne veterné parky nebudú.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko finančne Ukrajine nepomôže. Fico naopak ocenil, že viaceré členské štáty NATO majú záujem o dialóg s Ruskom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny tajomník NATO Plán obnovy a odolnosti SR Premiér Slovenskej republiky Ropovod Družba Samit NATO Veterné elektrárne Vojenská pomoc Ukrajine
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