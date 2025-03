Proces v kauze vraždy Daniela Tupého by mal pokračovať v stredu výsluchom svedkov

Obžalovaný advokát

29.3.2025 (SITA.sk) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 by malo na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať v stredu 2. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Na poslednom pojednávaní vo februári sudca avizoval predvolanie piatich svedkov.Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam P.. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Adam P. pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný.Na pojednávaní v septembri 2024 obžalovaný Adam P. vzniesol námietku, že vec prejednáva nový zákonný sudca, čo považoval za nezákonné.Predošlý zákonný sudca vo veci Roman Fitt bol totiž od 1. júna minulého roku menovaný za podpredsedu Mestského súdu Bratislava I. Novým zákonným sudcom bol preto ustanovený Tomáš Škultéty Súd však napriek námietke obžalovaného skonštatoval, že vec bola pridelená novému zákonnému sudcovi v zmysle platného rozvrhu práce