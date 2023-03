Proces výberu riaditeľa SND je v rozpore so zákonom, tvrdí advokátska kancelária

Je postup verejného vypočutia nezákonný?

Výsledkom nie je záväzné poradie uchádzačov

Jednohlasná zhoda na Drličkovi

23.3.2023 - Advokátska kancelária Garant partner legal s.r.o. je toho názoru, že proces výberu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) je v rozpore zo zákonom. Uviedla to v právnom stanovisku, ktoré poskytol predseda ZO Únie sólistov Opery SND František Šenigla.Na základe právnych predpisov by malo podľa advokátskej kancelárie Ministerstvo kultúry (MK) SR vyberať riaditeľa divadla prostredníctvom výberového konania alebo výberom uskutočneným priamym oslovením. Rezort kultúry však vyhlásil verejné vypočutie na post generálneho riaditeľa SND, a to na základe svojho interného predpisu.Postup verejného vypočutia, ktorý bol ustanovený na základe smernice, však podľa advokátskej kancelárie nemá oporu v platnej legislatíve, a teda je nezákonný.„Ak bolo z hľadiska naplnenia verejného záujmu potrebné, aby sa miesto generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla obsadilo zo širokého okruhu účastníkov, ktorí sa do tohto výberu mali prihlasovať a v jeho procese sa mali overovať ich odborné znalosti a schopnosti, jediným zákonným spôsobom, ktorý mohlo Ministerstvo kultúry SR zvoliť, bolo vyhlásenie výberového konania podľa zákona č. 552/2003 Z. z.," píše advokátska kancelária v stanovisku.Pri procese verejného vypočutia ale podľa nej nejde o štandardné výberové konanie, pri ktorom výberová komisia určí poradie kandidátov a odporučí na vymenovanie kandidáta s najvyšším počtom bodov, ktorého ministerka musí vymenovať.Do verejného vypočutia sa ale uchádzači hlásia, aby de facto ministerka jedného z nich priamo oslovila. „V prípade postupu podľa Smernice č. 9/2021 však dochádza k tomu, že po de facto realizovanom výberovom konaní nie je jeho výsledkom transparentne vygenerované a pre ministerku kultúry SR záväzné poradie uchádzačov," píše advokátska kancelária.Verejné vypočutie na post generálneho riaditeľa SND sa konalo 7. marca. Uchádzači predstavili svoje projekty a odpovedali na otázky poradného orgánu i verejnosti. Následne poradný orgán hlasoval o uchádzačoch, ktorých neodporučil ako vhodných kandidátov na post riaditeľa SND.Poradný orgán jednohlasne odporučil na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku . Ako informovalo MK SR, ministerka Natália Milanová (OĽaNO) má teraz 30 dní na to, aby zverejnila rozhodnutie, ako bude ďalej postupovať.„Po obdržaní výsledkov od poradného orgánu som požiadala jeho predsedu o podrobnejšie zdôvodnenie a vysvetlenie. Na jeho základe spravím finálne rozhodnutie," uviedla.