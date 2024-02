Proces zamestnávania cudzincov do niektorých profesií bude rýchlejší, ktoré odvetvia si vydýchnu?

Vyšší počet národných víz

Zapojené budú aj agentúry

29.2.2024 (SITA.sk) - Proces prijímania cudzincov do niektorých profesií bude jednoduchší. Vláda totiž v štvrtok na návrh rezortu práce schválila dve nariadenia, ktorými sa zefektívňuje proces prijímania ľudí vybraných tretích krajín v profesiách ako sú vodič autobusu alebo vodič ťažkého nákladného vodidla, kamiónu, ale tiež v niektorých profesiách v automobilovej výrobe.Sektor dopravy dlhodobo vykazuje nedostatok tejto pracovnej sily a týmito opatreniami by sa mal celý proces získania nových zamestnancov urýchliť.„Cieľom je zvýšiť počet národných víz v profesii vodič autobusu z najviac dvesto na najviac dvetisíc ročne a v prípade vodičov nákladného vozidla, kamiónu z najviac dvetisíc na najviac päťtisíc ročne,“ uvádza rezort práce. Zároveň sa rozšíria tieto pravidlá aj o ľudí z Indie, Indonézie, Nepálu a Filipín.V oblasti priemyslu navrhuje ministerstvo práce zvýšiť počet víz z najviac dvetisíc na najviac desaťtisíc ročne. Upravuje tiež podmienky minimálneho obdobia usadenia zamestnávateľa zo štyroch na tri roky. Za zamestnávateľa možno považovať podľa rezortu práce aj agentúru dočasného zamestnávateľa s podmienkou verifikácie zoznamu štátnych príslušníkov tretích krajín užívateľským zamestnávateľom.Na základe doteraz platného nariadenia vlády, boli agentúry dočasného zamestnávania vylúčené z možnosti zamestnať cudzincov na základe národných víz a z tohto dôvodu značná časť zamestnávateľov prístup k národným vízam nemohla využiť.„Zapojením agentúr dočasného zamestnávania do národných víz očakávame výrazný nárast záujmu o ich vydávanie,“ konštatuje rezort práce. Nové podmienky majú platiť aj pre ľudí z Indie.Ministerstvo práce prichádza s týmito opatreniami vo forme nariadenia na obdobie nasledujúcich mesiacov kým nenadobudne účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov.