Procházka: Základným odkazom rozhodnutia Ústavného súdu je to, že parlament má právomoc rozhodovať o trestnej politike štátu

Nedostatky legislatívneho procesu

Úspech ministra Suska





Časti vládnej



Podľa nálezu ústavného súdu sú z novely protiústavné len tri body, a to zmeny týkajúce sa prepadnutia majetku, možnosť na súde použiť aj nezákonne získaný dôkaz, ak je v prospech obvineného a právomoc ministra spravodlivosti napadnúť dohody o vine a treste až do troch rokov od ich uzavretia. Okrem týchto bodov nadobudne účinnosť celá novela trestných kódexov vrátane zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.



Opozičné hnutie Slovensko v súvislosti s nálezom ÚS SR apelovalo na odstúpenie ministra Suska, a to aj z dôvodu, že niektoré časti novely boli v rozpore s ústavou.



Časti vládnej novely Trestného zákona nie sú v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu 3. júla na neverejnom zasadnutí pléna Ústavný súd SR , pričom o výsledku informoval predseda súdu Ivan Fiačan Podľa nálezu ústavného súdu sú z novely protiústavné len tri body, a to zmeny týkajúce sa prepadnutia majetku, možnosť na súde použiť aj nezákonne získaný dôkaz, ak je v prospech obvineného a právomoc ministra spravodlivosti napadnúť dohody o vine a treste až do troch rokov od ich uzavretia. Okrem týchto bodov nadobudne účinnosť celá novela trestných kódexov vrátane zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.Opozičné hnutie Slovensko v súvislosti s nálezom ÚS SR apelovalo na odstúpenie ministra Suska, a to aj z dôvodu, že niektoré časti novely boli v rozpore s ústavou.

4.7.2024 (SITA.sk) - Základným odkazom rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR o novele Trestného zákona je to, že parlament má právomoc rozhodovať o trestnej politike štátu, a ústavný súd do nej môže zasiahnuť len v prípade, ak by u zákonodarcu zistil svojvôľu.Pre agentúru SITA to skonštatoval ústavný právnik Radoslav Procházka v súvislosti s rozhodnutím ÚS SR k trestným kódexom.Zdôraznil, že dôležitým dôsledkom predmetného nálezu je i to, že nedostatky legislatívneho procesu môžu viesť k nesúladu s Ústavou SR len v prípade, ak sa týkajú aj niektorého z materiálnych ustanovení najvyššieho zákona štátu.Z toho podľa ústavného právnika vyplýva, že Národnú radu SR v tejto otázke nemá kto efektívne kontrolovať. „Podľa môjho názoru to bude znamenať pokračovanie v tendencii národnej rady nedbať o čistotu legislatívneho procesu a rokovací poriadok prispôsobovať potrebám aktuálnej väčšiny,“ nazdáva sa Procházka.Podotkol ale, že to znamená i to, že ÚS SR rešpektuje svoju vlastnú judikatúru a vychádza z nej, čo môže viesť k zvyšovaniu miery právnej istoty. „Dňom zverejnenia nálezu v Zbierke zákonov sa novela stane účinnou a orgány činné v trestnom konaní sa ňou budú riadiť. Ustanovenia, ktoré sú v nesúlade s ústavou, však zostanú neúčinné, a po šiestich mesiacoch stratia aj platnosť, takže tieto ustanovenia orgány činné v trestnom konaní uplatňovať nebudú,“ vysvetľuje Procházka ďalší postup.Dodal, že nevidí dôvod na vyvodzovanie personálnych dôsledkov v súvislosti s rozhodnutím ústavného súdu, napríklad voči ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD). Ústavný právnik v tomto smere poznamenal, že zákon schvaľoval parlament, nie minister, a tiež, že nález možno vnímať ako Suskov úspech.