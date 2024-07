Vojenskí policajti majú k dispozícii modernú strelnicu, prevzali si aj nové terénne vozidlá (foto)

Výmena vozového parku

Technické vybavenie strelnice

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.7.2024 (SITA.sk) - Vojenskí policajti majú novú strelnicu a terénne autá. Informoval o tom hovorca ministerstva obrany Tomáš Kostelník . Ako spresnil, príslušníci Vojenskej polície si v Centre výcviku a kynológie vo Vlkanovej-Hronseku prevzali kľúče od 13 služobných vozidiel.Vojenská polícia má k dispozícii aj vynovenú strelnicu, na ktorej môžu policajti rozvíjať svoje schopnosti. Slávnostného odovzdania sa zúčastnil aj nový riaditeľ Vojenskej polície Róbert Beták.„Po rozsiahlej rekonštrukcii za 1,5 milióna eur sa príslušníci Vojenskej polície dočkali otvorenia vynovenej strelnice v areáli vo Vlkanovej-Hronseku. Je to významný krok pre zlepšenie výcviku v moderných priestoroch, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy 21. storočia," priblížil rezort obrany.Kľúče od vozidiel policajtom odovzdal Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Krajčírovič spolu s riaditeľom Vojenskej polície. Ako ministerstvo spresnilo, 12 terénnych vozidiel bude slúžiť oddeleniu špecializovaných policajných operácií v Hronseku, Prešove a Topoľčanoch a jeden automobil rovnakého typu je priradený Centru výcviku a kynológie vo Vlkanovej.„Výmenu vozového parku vnímam veľmi pozitívne. Je to ďalší krok k zlepšeniu podmienok pre výcvik vojenských policajtov," uviedol Beták.Krajčírovič súčasne vyzdvihol najkvalitnejšie technické vybavenie, ktorým disponuje nová strelnica.„Najskôr musíme našim bezpečnostným zložkám vytvoriť adekvátne podmienky, aby sme od nich mohli očakávať aj výsledky. Ak sa nám toto podarí, výrazne prispejeme k budovaniu dobrého imidžu vojenskej polície a prilákame do bezpečnostných zložiek viac záujemcov,“ povedal Krajčírovič.Beták doplnil, že ide o unikátnu, špičkovú a modernú strelnicu.„Vďaka nej zefektívnime tréning, naberieme nové skúsenosti, zručnosti a nadviažeme vzťahy so zahraničnými partnermi,“ uzavrel Beták.