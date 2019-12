Producenti ropy navrhujú prehĺbiť ťažobné škrty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 5. decembra (TASR) - Zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci na čele s Ruskom navrhujú ďalšie škrty v produkcii. Ak bude návrh oficiálne potvrdený, bude to znamenať jednu z najväčších redukcií v objeme ťažby za posledné desaťročie. Cieľom je zabrániť vysokým prebytkom na trhu s ropou a podporiť ceny.Súčasný program obmedzovania ťažby, ktorý platí do konca marca 2020, stanovil redukciu na úrovni 1,2 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Podľa informácií ruského ministra energetiky Alexandra Novaka však monitorovací výbor OPEC-u a nečlenských štátov ropného kartelu, ktorého členmi sú najväčší producenti ako Saudská Arábia a Rusko, navrhol, aby zoskupenie OPEC+ (OPEC + ostatní producenti) prehĺbilo ťažobné škrty o ďalších 500.000 barelov denne. To by znamenalo redukciu o 1,7 milióna barelov denne, pričom by sa týkala prvých troch mesiacov budúceho roka.Vo štvrtok rokujú o energetickej politike štáty OPEC-u, pred schôdzkou sa však zišli zástupcovia monitorovacieho výboru, ktorí odporučili spomínané ďalšie zníženie ťažby. Oficiálne zasadnutie OPEC+ sa bude konať v piatok 6. decembra.povedal Novak. Hlbšie škrty by však mali platiť iba počas 1. štvrťroka 2020. To je kratšie obdobie, než navrhovali niektorí členovia OPEC-u, ktorí vyzývali na prehĺbenie škrtov až do konca júna či na celý rok 2020.