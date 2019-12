Producentovi Weinsteinovi zvýšili kauciu z 1 na 5 miliónov dolárov

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. decembra (TASR) - Z jedného na päť miliónov dolárov zvýšili v stredu kauciu americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi obvinenému z pohlavného zneužívania. Hollywoodsky magnát sa nesprávnym zaobchádzaním s elektronickým monitorovacím zariadením dopustil porušenia podmienky kaucie, píše agentúra AP.Sudca James Burke zamietol v stredu žiadosť žalobcov na vzatie 67-ročného Weinsteina do väzby.Weinstein sa do budovy súdu dostavil v stredu ráno opierajúc sa o chodúľku. Jeho právnik povedal, že vo štvrtok podstúpi operáciu chrbtice. Sudca Burke varoval, že ak dôjde k ďalším problémom, kauciu zruší a vydá rozkaz na Weinsteinovo zatknutie.Prokurátorka Joan Illuzziová na piatkovom pojednávaní uviedla, že Weinstein opakovane zámerne nechal doma časť monitorovacej technológie, ktorá aktivuje náramok pripevnený na jeho členku, a niekoľko hodín tak nebolo známe, kde sa nachádza.Začiatok procesu s Weinsteinom v prípade obvinení zo znásilnenia a sexuálnych útokov sudca Burke ešte v lete presunul zo septembra na 6. januára 2020, aby Weinsteinovým obhajcom poskytol čas na prípravu.Weinstein sa ocitol v nemilosti koncom roku 2017, keď ho z pohlavného zneužívania verejne obvinilo viac ako 80 žien. Medzi nimi aj herečky Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolieová, Ashley Juddová či Salma Hayeková.