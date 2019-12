Záujem o dotácie na elektromobily je veľký

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 11. decembra (TASR) – Záujem o pridelenie dotácie na nákup elektromobilov je mimoriadny. Za prvých 30 minút od spustenia registrácie požiadali na portáli chcemelektromobil.sk záujemcovia o dotácie na kúpu elektromobilu alebo plug-in hybridu v celkovej výške 1,2 milióna eur a následne portál skolaboval. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) Rezort hospodárstva vyčlenil na tieto dotácie päť miliónov eur.skonštatoval Žiga. Minister v minulosti nevylúčil, že v prípade veľkého záujmu by mohlo ministerstvo celkovú sumu zvýšiť.Záujemcovia o nový elektromobil môžu dostať dotáciu na jeho obstaranie vo výške 8000 eur, pri kúpe plug-in hybridu je dotácia 5000 eur. Rezort hospodárstva podpíše s úspešnými žiadateľmi zmluvu a tí budú mať 12 mesiacov na to, aby si kúpili auto. Následne im štát dotáciu refunduje. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing.Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).