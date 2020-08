Produkcia elektromobilov by sa mala zvýšiť, ale koronakríza progres spomalila

Podmienky rozvoja elektromobility

Oživeniu by pomohla regulácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Produkcia vozidiel na alternatívny pohon by sa v horizonte niekoľkých rokov mala zvýšiť o 30 až 40 %, no súčasná kríza naznačuje v tejto oblasti spomalenie.„Počet elektromobilov na cestách bude narastať pomalšie, ako sme čakali, no postupne začne naberať na sile,“ myslí si obchodný riaditeľ Arval Slovakia Michal Duška.Súčasná kríza by však podľa neho mohla byť príležitosťou, ako efektívnejšie nastaviť podmienky rozvoja elektromobility na Slovensku.Aj keď elektromobily už teraz prinášajú mnoho výhod z pohľadu servisu či životného prostredia, stále sú v nejakej fáze životného cyklu, relatívne drahé, nemajú taký dojazd, aký by si klienti predstavovali a chýba aj dostatočne vyvinutá sieť nabíjacích staníc.Trh s týmito vozidlami je zatiaľ relatívne malý. K oživeniu by mohla pomôcť regulácia, a to buď podporou výrobcu, financujúcej strany alebo podporou štátu, ktorý chce racionálne investovať do nových technológií, do čistejšieho pohonu a do nahradenia starých vozidiel novými a ekonomickejšími.Spoločnosť Arval Slovakia, člen finančnej skupiny BNP Paribas, vznikla v roku 2004. Špecializuje sa na operatívny lízing automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky aj veľké spoločnosti.