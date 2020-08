Nemecko sa v rámci predsedníctva v Rade EÚ zameria na kyberbezpečnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) -V oblasti kybernetickej bezpečnosti je Nemecko jedným z členských štátov, ktoré podporujú ideu jednotného postupu vo vzťahu ku bezpečnostným požiadavkám na operátorov mobilných sietí. V súčasnosti platia všeobecné pravidlá a štandardy pre všetkých poskytovateľov a výrobcov rovnako. Neistota však panuje najmä vo vzťahu ku technológií 5G, ktorá by mala z veľkej časti nahradiť už existujúce siete približne do roku 2025.Nemecko o 5G sieťach v súčasnosti vedie diskusia najmä z Francúzskom. Svoje odporúčanie vydala na začiatku tohto roka aj Európska komisia v rámci tzv. EU Toolbox-u. Ide o súbor detailných odporúčaní pre členské štáty v oblasti 5G. Základným princípom je minimalizácia rizík, rôznorodosť a udržateľnosť trhu s 5G, a zvyšovanie kvality bezpečnostných štandardov."Myslím, že to riziko je zvládnuteľné. V zásade existujú dva problémy: prvým je špionáž - že dáta budú nedobrovoľne odvádzané tretej strane. Tomu môžeme čeliť vylepšeným šifrovaním. Druhým je sabotáž – t.j. diaľková manipulácia so sieťami alebo dokonca ich vypnutie. Toto riziko môžeme minimalizovať tým, že sa v kritických oblastiach nespoľahneme výhradne na jedného dodávateľa," uviedol pre nemecký denník Der Spiegel Arne Schönbohm, riaditeľ nemeckého Federálneho úradu pre bezpečnosť informačných systémov.Nemecko zatiaľ nevylúčilo spoločnosť Huawei z budovania 5G infraštruktúry v krajine. Práve čínsky výrobca je v súčasnosti hlavnou témou debaty o bezpečnosti 5G sietí. V problémoch sa spoločnosť ocitla po začiatku obchodnej vojny medzi USA a Čínou, v ktorej ide aj o prevahu na svetovom technologickom trhu.Namiesto vylúčenie dodávateľov formuje Nemecko jasné a striktné bezpečnostné pravidlá, ktoré musí dodržať každý dodávateľ technológií. Iba ak pravidlá nesplní, nebude operátorom dovolené odoberať jeho technológie.Informačný servis