Produkcia najväčšieho svetového producenta železnej rudy opäť rastie

Brazília 14. októbra (TASR) - Produkcia brazílskej ťažobnej spoločnosti Vale, najväčšieho producenta železnej rudy na svete, sa v 3. kvartáli vrátila k rastu po tom, ako bane zatvorené po januárovom pretrhnutí priehrady na juhu krajiny obnovili prevádzku.Ako uviedol denník The Financial Times, spoločnosť Vale vyťažila v 3. štvrťroku celkovo 86,7 milióna ton železnej rudy. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to znamená rast o 35 %.Po januárovom nešťastí, keď pretrhnutie priehrady pri bani na železnú rudu v štáte Minas Gerais na juhovýchode Brazílie zabilo 250 ľudí, musela firma obmedziť produkciu suroviny z tamojších baní. Ťažba klesla približne o 90 miliónov ton.Zhruba polovica odstavenej ťažobnej kapacity je už späť v prevádzke, zvyšné bane by mala firma postupne sprevádzkovať v priebehu budúceho a ďalšieho roka. Ako spoločnosť uviedla, dodatočných zhruba 30 miliónov ton suroviny z pozastavených prevádzok by mala firma vyťažiť na budúci rok a zostávajúcich približne 25 miliónov ton v roku 2021.Pokles produkcie Vale viedol v lete k zvýšeniu cien železnej rudy nad 125 USD (113,32 eura) za tonu, čo predstavovalo 5-ročné maximum. Postupne však ceny klesali a v súčasnosti sa tona železnej rudy predáva približne za 90 USD.Firma dodala, že za 3. kvartál predala celkovo 84 miliónov ton železnej rudy. Medzikvartálne to znamená rast o 19,5 %.(1 EUR = 1,1031 USD)