Vládna strana PiS stratila väčšinu v Senáte

Poľská volička si pripravuje hlasovací lístok počas hlasovania v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti vo Varšave 13. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 14. októbra (TASR) - Oficiálne výsledky po sčítaní 99,5 percenta hlasov odovzdaných v nedeľných parlamentných voľbách v Poľsku v pondelok naznačili, že vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) zrejme stratila väčšinu v hornej komore - Senáte. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Podľa Štátnej volebnej komisie získala PiS necelých 45 percent hlasov vo voľbách 100-členného Senátu, čo sa premietne do 49 kresiel senátorov. Je to pokles oproti 61 senátorom, ktorých má v hornej komore teraz. Opozičné strany zrejme získali zvyšných 51 kresiel v Senáte.Ešte treba spočítať hlasy, ktoré prišli zo zahraničia, ale tie podľa očakávania nezmenia rozdelenie kresiel.Senátor za PiS Jan Maria Jackowski v pondelok uviedol, že strana sa v Senáte ocitla v "novej situácii", čo znamená, že bude musieť viac vyjednávať s ostatnými, ak bude chcieť schváliť zákony.Senát má právomoc zablokovať alebo pozmeňovať navrhované zákony, ktoré už schválila dolná komora parlamentu - Sejm.Vládna strana PiS zrejme už nebude môcť využiť Senát na svoje "bleskové" zákonodarné postupy, keď sa návrhy zákonov v parlamente často schvaľovali aj do niekoľkých hodín.Vládna konzervatívna PiS dosiahla v nedeľných parlamentných voľbách najlepší výsledok od roku 1989, keď padol komunistický tábor, aj keď zrejme stratila kontrolu nad Senátom. Za jej kandidátov do dolnej komory hlasovalo takmer 44 percent Poliakov, píše agentúra DPA. Zabezpečila si tam zrejme 235 - 236 kresiel z celkového počtu 460; štátna volebná komisia však ešte len oznámi rozdelenie kresiel.