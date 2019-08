Produkcia nemeckého priemyslu v júni klesla viac, ako sa čakalo

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 7. augusta (TASR) - Produkcia nemeckého priemyslu, ktorý je motorom celej Európy, v júni klesla viac, ako ekonómovia očakávali. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. To je ďalší z dôkazov, ktorý ukazuje, ako eurozóna trpí obchodnými vojnami a globálnou neistotou.Podľa najnovších štatistík sa výkon nemeckého priemyslu po očistení od sezónnych a kalendárnych vplyvov v júni medzimesačne znížil o 1,5 % po poklese o 0,1 % v máji. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Factset pritom očakávali, že produkcia nemeckého priemyslu klesne v júni o 0,6 %.uviedlo ministerstvo hospodárstva v Berlíne vo svojom vyhlásení, pričom poznamenalo, že produkcia klesla aj za celý 2. štvrťrok, a to o 1,8 %.Prispeli k tomu najmä kovospracujúci priemysel, výroba obrábacích strojov a výroba automobilov.Júnové výsledky ďalej ukázali, že výroba kapitálového tovaru a spotrebného tovaru klesli a znížila sa aj produkcia v energetike. Len v stavebníctve mierne stúpla zásluhou dobrého počasia.Produkcia v nemeckom priemysle bez energií a stavebníctva klesla v júni o 1,8 %. Výroba energií sa znížila o 1,6 %, zatiaľ čo stavebná produkcia vzrástla o 0,3 %.Medziročne sa priemyselná produkcia v Nemecku v júni prepadla až o 5,2 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali jej pokles o 3,1 %.V júnových priemyselných objednávkach sa objavil náznak pozitivity, keďže sa nečakane zvýšili, ako ukázali údaje uverejnené v utorok (6.8.).Ekonómovia však upozorňujú, že silný nemecký výrobný sektor naďalej trpí neistotou súvisiacou s obchodnými vojnami, potenciálnym brexitom bez dohody a slabosťou na rozvíjajúcich sa trhoch.Po tom, čo USA minulý týždeň oznámili nové kolo sadzieb na čínsky tovar, sa ukazuje, že tento obchodný spor má naďalej negatívny vplyv na Nemecko, ktoré patrí medzi najväčších vývozcov do Číny.