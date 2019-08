Začali sa práce na zazelenaní lávky na trnavskom sídlisku Družba

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Trnava 7. augusta (TASR) – Do novembra by mala byť ukončená výstavba konštrukcií v rámci projektu zazelenania lávky na Starohájskej ulici v Trnave. Je zameraný na zmiernenie prehrievania vysoko frekventovaného ťahu pre peších v letných mesiacoch, zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou, ochranu pred exhalátmi a hlukom automobilovej dopravy. Práce sa začínajú v týchto dňoch, rozpočet projektu je 475.056 eur, z toho 421.914 eur predstavuje finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu EÚ. Nová zeleň by mala plniť svoju estetickú aj klimatickú úlohu na budúcu jar. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.uviedla. Zistili sa však poruchy spôsobené dlhoročným zatekaním do nosných konštrukcií, koróziou a zvetrávaním betónu a musela sa najprv uskutočniť rekonštrukcia za 250.000 eur.Podľa hovorkyne bude dodávateľ prác SOAR sk, a. s., Žilina v týchto dňoch zameriavať inžinierske siete a pripravovať miesta na upevnenie tieniacich konštrukcií. Prechod cez lávku ostane zachovaný, práce si vyžiadajú len čiastočné obmedzenia, ktoré budú vyznačené obvyklým spôsobom.Na lávke pribudnú zátišia s lavičkami, ktoré majú zatieniť popínavé rastliny na konštrukciách, tie by mali postupne vytvoriť 1600 m2 vertikálnej zelene.informovala Majtánová. Do nádob na lávke majú byť vysadené stromy, kríky.doplnila hovorkyňa.