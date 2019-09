Produkcia ropy v Rusku vzrástla v auguste na 5-mesačné maximum

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. septembra (TASR) - Produkcia ropy v Rusku vzrástla minulý mesiac takmer na 11,3 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená 5-mesačné maximum, pričom Rusko tak výrazne zaostalo za plnením programu obmedzovania produkcie, na ktorom sa dohodlo so štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Podľa údajov ruského ministerstva energetiky dosiahla produkcia ropy v krajine minulý mesiac 11,294 milióna barelov denne, najviac od marca. Na základe dohody s OPEC by ťažba ropy v Rusku nemala prekročiť 11,17 - 11,18 milióna barelov/deň.Najviac sa pod rast produkcie podpísal najväčší producent ropy, firma Rosnefť. Tá svoju ťažbu zvýšila oproti júlu o 5 % takmer na 4 milióny barelov denne.V júli dosiahla produkcia ropy v Rusku 11,15 milióna barelov denne. V danom mesiaci Rusko ešte stále pociťovalo dôsledky kauzy s kontaminovanou ropou v ropovode Družba.