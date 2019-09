Stredoškoláci môžu získať štipendium na ročný študijný pobyt v USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. septembra (TASR) - Slovenskí stredoškoláci môžu stráviť školský rok 2020/21 na strednej škole v USA. Záujemcovia o bezplatný študijný pobyt v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX) sa môžu prihlásiť online do 17. októbra tohto roka. Informovala o tom Jana Illešová z Veľvyslanectva USA na Slovensku.Výmenný pobyt financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, realizuje ho nezisková vzdelávacia organizácia American council for International Education.Štipendium pokryje náklady na letenku, ubytovanie v hostiteľskej rodine, štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie aj mesačný príspevok určený na spoločenské aktivity.uviedla Illešová.Prihlásiť sa môžu iba stredoškoláci, ktorí majú slovenské občianstvo a študujú v prvom alebo druhom ročníku strednej školy. V prípade päťročného gymnázia to môžu byť aj študenti tretieho ročníka.vysvetlila.Slovensko je v tomto programe zaradené od roku 2018. V auguste 2019 vycestovalo do USA prvých desať študentov.uzavrela Illešová.