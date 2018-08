Produkcia uhlia v Číne klesla v júli na takmer 2-ročné minimum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 14. augusta (TASR) - Produkcia uhlia v Číne zaznamenala minulý mesiac pokles na takmer 2-ročné minimum. Dôvodom je úsilie čínskej vlády postupne obmedzovať využívanie energetických zdrojov najviac znečisťujúcich životné prostredie. Na druhej strane, súčasné horúce leto zvýšilo dopyt po dovoze uhlia zo zahraničia.Podľa čínskeho štatistického úradu sa v Číne vyťažilo v júli 281,5 milióna ton uhlia. To je o 2 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka a zároveň najnižšia produkcia od septembra 2016.K zníženiu produkcie ale došlo práve v období, keď krajinu zasiahla vlna horúčav, čo viedlo k zvýšenej spotrebe elektrickej energie, a tým rastu dovozu uhlia zo zahraničia. Ten dosiahol najvyššiu úroveň za 4,5 roka. Pre Čínu, ktorá zápasí so smogom vo veľkomestách, tak nebude jednoduché zbaviť sa najpopulárnejšieho energetického zdroja. Väčšina čínskych elektrární totiž stále využíva najmä uhlie.Za sedem mesiacov tohto roka dosiahla produkcia uhlia v Číne 1,98 miliardy ton. To je o 3,4 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.Produkcia koksu, využívaného najmä v oceliarskom priemysle, klesla v júli medziročne o 4,3 % na 35,51 milióna ton. To bola najnižšia produkcia od decembra minulého roka. Za sedem mesiacov tohto roka sa produkcia koksu znížila medziročne o 3,3 % na 247,46 milióna ton.