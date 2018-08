Taiwan ocenil prijatie svojej prezidentky v USA

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 14. augusta (TASR) - Taiwan vyjadril uznanie Spojeným štátom za to, ako prijali taiwanskú prezidentku Cchaj Jing-wen počas jej dvojdňovej zastávky v Los Angeles na ceste do Paraguaja. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.Hovorca taiwanského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že vláda v Tchaj-peji chce poďakovať americkej vláde zaCchaj Jing-wen.Prezidentkin pobyt v Spojených štátoch bol najprominentnejšou návštevou v krajine za uplynulé roky a predpokladá sa, že bol ostro sledovaný Čínou, ktorá považuje Taiwan - samosprávny ostrov - za svoju provinciu. Peking politikouvyvíja na ostatné štáty tlak, aby sa zriekli diplomatických vzťahov s Taiwanom.Počas zastávky v Los Angeles predniesla Cchaj Jing-wen svoj prvý verejný prejav v USA od svojho zvolenia do funkcie hlavy štátu v roku 2016.Prezidentka v pondelok prehovorila v Prezidentskej knižnici Ronalda Reagana, kde obraňovala taiwanskú demokraciu a slobodu. Podľa DPA je ojedinelé, aby taiwanskí vrcholoví predstavitelia vystupovali v USA s prejavom. V roku 2003 sa vtedajší taiwanský prezident Čchen Šuej-pien zastavil v New Yorku, kde predniesol prejav a udelili mu humanitárnu cenu.Cchaj Jing-wen pricestuje do Paraguaja v utorok. V stredu sa tam zúčastní na inaugurácii novozvoleného paraguajského prezidenta Maria Abda Beníteza.