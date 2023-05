Produkty vlastnej značky Tesco bodujú u spotrebiteľov. Získali ocenenie Voľba spotrebiteľov

V kategórii Čerstvé šaláty označili spotrebitelia za víťazov šošovicový šalát s tekvicou a kuskusom, šošovicový šalát s hummusom spolu s cícerovým šalátom s bulgurom a brusnicami značky Tesco.



V kategórii Vegánske zmrzliny si chuť spotrebiteľov získali vegánske zmrzliny Tesco Plant Chef s rôznymi príchuťami: biela čokoláda a bobuľové ovocie, čokoládovo-mandľová, čokoládovo-vanilková.



Kategória Rastlinné nápoje a dezerty priniesla ocenenie za mlieka na rastlinnej báze značky Tesco. Spotrebiteľom najviac chutili mlieka sojové, kokosové a mandľové vo variantoch s cukrom a bez cukru.



V kategórii Cereálie uspelo až päť cereálií značky Tesco.



Zdravšie a udržateľnejšie jedlo – záväzok Tesca

O Voľbe spotrebiteľov

22.5.2023 (SITA.sk) -"Ďakujeme našim zákazníkov za pozitívnu spätnú väzbu. Sme veľmi radi, že naše dlhoročné úsilie prinášať nové produkty na pulty obchodov opäť získava ocenenie priamo od spotrebiteľov. Tešíme sa aj rastúcej obľube výrobkov z radu rastlinných náhrad našej vlastnej značky, ktoré tento rok v súťaži získali najviac ocenení, keďže je našou dlhodobou snahou prinášať zákazníkom zdravšie potraviny dostupné pre všetkých," vysvetľujeProdukty vlastnej značky Tesco vyhrali vSpolu ocenenieNezávislý program Voľba spotrebiteľov už dvanásť rokov oceňuje nové a inovované výrobky uvedené na slovenský trh. Produkty získajú ocenenie na základe výsledkov prieskumu prebiehajúceho na reprezentatívnej vzorke dvetisíc respondentov prostredníctvom nezávislého prieskumu organizovaného výskumnou agentúrou NIQ."Dlhodobo sledujeme, ako rastie obľúbenosť vlastných značiek medzi spotrebiteľmi. Zároveň nás teší, že rastie aj počet slovenských výrobcov vyrábajúcich produkty privátnych značiek. Z výsledkov nášho programu vyplýva aj to, že výrobcovia vnímajú zmenu nárokov zákazníkov a ich spotrebiteľského správania a prinášajú na pulty predajní nové produkty, ako sú napríklad rastlinné alternatívy," hovoríNajobľúbenejšie výrobky vlastnej značky Tesco podľa hlasovania vo Voľbe spotrebiteľov 2023 Tesco na Slovensku usilovne pracuje na tom, aby ponúklo svojim zákazníkom zdravšie a udržateľnejšie potraviny za dostupné ceny. Reťazec sa zaviazal zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300 %. Zároveň systematicky zvyšuje ponuku zdravších produktov vlastnej značky Tesco aj cez zmenu receptúry, ktorej súčasťou je odstránenie soli, tuku a cukru všade, kde je to možné bez zmeny chuti, a zvýšenie obsahu ovocia, zeleniny a vlákniny. K splneniu tohto záväzku prispelo uvedenie vlastnej značky produktov na rastlinnej báze, tieto produkty nájdu zákazníci v Tescu pod označením Plant Chef.Ocenenie Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka je marketingový program, ktorý monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru. Program už desať rokov organizuje skupina Atoz Marketing Services na Slovensku a 21 rokov v Česku. Spoločnosť Atoz Marketing Services sa už od roku 1993 zaoberá B2B komunikáciou v oblasti retailu, logistiky, obalového priemyslu, farmácie a segmentu HoReCa. Zahraničné aj tuzemské prieskumy ukazujú, že pri nákupe hrá jednu z najdôležitejších rolí dôvera v značku, preto spoločnosť Atoz Marketing Services organizuje nezávislý marketingový program Dôveryhodné značky.