Wagnerovci pravdepodobne nebudú schopní ďalších operácií na Bachmute

Ukrajinská kontrola nad mestom

Triezvejší pohľad ruských blogerov

22.5.2023 - Žoldnieri z Wagnerovej skupiny podporujúci Rusko pravdepodobne zabezpečili západné administratívne hranice ukrajinského mesta Bachmut, ale za cenu vyčerpania ich schopností pre budúce vojenské akcie. V najnovšej aktualizácii to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) „Ruské sily budú pravdepodobne potrebovať ďalšie posily, aby udržali mesto Bachmut a jeho okraje na úkor operácií v iných smeroch,“ uviedol think tank.Podľa ISW sa ukrajinská kontrola nad mestom zredukovala na „bezvýznamnú“ oblasť v juhozápadnej časti Bachmutu okolo diaľnice T0504.Medzitým ukrajinské jednotky držia iniciatívu na okraji mesta a ich postup zvyšuje šance na obkľúčenie bojovníkov Wagnerovej skupiny v Bachmute. Pokusy ruských síl získať späť pozície na predmestí boli neúspešné, tvrdí ISW.Kyjev zatiaľ nepotvrdil, či Bachmut obsadili ruské jednotky, ale naznačujú to viaceré vyhlásenia ukrajinských predstaviteľov vrátane vojakov na mieste.Šéf Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin i Kremeľ sa pokúšajú využiť úspech v Bachmute na propagandistické účely. Kým Prigožin sa to snaží pripísať len svojim bojovníkom, ruská štátna propaganda to prezentuje ako otvorené dvere smerom k Sloviansku, Kramatorsku a Dnipru.Ruskí vojenskí blogeri však ponúkajú triezvejší pohľad. Poukazujú na obmedzený význam Bachmutu a varujú pred nadchádzajúcou ukrajinskou protiofenzívou.