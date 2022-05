Profesionálna montáž skla. Čo si musíte pamätať?

Ale počas montáže môžete spraviť veľa chýba. Ako teda vyzerá profesionálna montáž skla? Na čo pri montáži skla musíte dávať pozor?

Sklo a jeho teplota

Teplota je prvým faktorom na ktorý je potrebné dávať pozor pri montáži sklenených častí, predovšetkým vrátane kovania na tvrdené sklo. Sklenená doska, ktorá bola v chladnej miestnosti, alebo na dvore pri nízkej teplote, by sa mala "aklimatizovať", aby dosiahla izbovú teplotu. Ak sa to nestane, existuje riziko vzniku tlaku, ktorý je výsledkom teplotného šoku. V najhorších prípadoch to môže spôsobiť výbuch skla.

Sklo by malo byť pre montážou vyčistené

Nasledujúcim faktorom hneď po teplote, je nečistota. Odtlačky rúk, alebo prach, môžu mať veľmi veľký vplyv na priliehanie tesnenia na sklo. Tiež pri montáži pántov by mala byť znečistená sklenená doska čistá. Najlepším spôsobom ako vyčistiť sklo a zbaviť sa napr. odtlačkov dlaní, je použitie čistiacich prostriedkov vyrobených na základe alkoholu. Tieto čistiace prostriedky majú veľmi veľkú výhodu v tom, že nezanechávajú šmuhy, nezaparujú sa, vďaka čomu je sklo po čistení hneď pripravené na montáž.

Ohnutá sklenená tabuľa

Vrstvené, alebo tvrdené sklo sa môže počas spracovania prirodzene ohnúť. Podľa druhu konštrukcie a umiestnenia skleneného a ohnutého prvku môže byť to ohnutie neviditeľné. S veľkou pravdepodobnosťou tabuľa sa vplyvom svojej hmotnosti vyrovná. Veľmi dobrým spôsobom je montáž takej sklenenej tabule tak, aby bola zavesená. Tu nájdu uplatnenie špeciálne úchytky na sklo (https://sklo.sk/sk/80-uchytky-na-sklo). Iným prípadom sú sklenené steny, kde sa ohnutú tabuľu nedá tak ľahko skryť. Ak sa napriek tomu rozhodneme zostaviť konštrukcie z takýchto prvkov, mali by sme sa snažiť zabezpečiť, aby boli všetky panely ohnuté presne rovnakým smerom. Pri ohýbaní sklenenej tabule platí pravidlo, že čím je sklo vyššie, tým je ohnutie viditeľnejšie.

Montáž skla? Len od profesionálov

Ako vidieť, aj sklo ako materiál má svoje zaujímavosti, na ktoré je potrebné sa sústrediť počas montáže. Ak máme takú možnosť neoplatí sa riskovať a na montáž sklenených častí je lepšie si zavolať profesionálov a nerobiť to sami. Teplota skla, jeho znečistenie, alebo ohnutie to sú veci, na ktoré sa sústreďuje každá profesionálna firma, ktorá sa zaoberá montážou sklenených častí. Niekedy nás môže čo i len jedna chýba stáť veľmi veľa. Asi nikto z nás nechce, aby mu sklenená tabuľa praskla v rukách? Preto je dobré mať na pamäti, že voľbou montáže pomocou profesionálov, ktorí pracujú so sklom každý deň minimalizujeme riziko chýb, ktoré sa môžu objaviť pri spracovaní skla, alebo jeho montáži.

Sklo nie je jednoduchým materiálom na prácu a nie je tiež najlacnejším dostupným materiálom. Ak sa rozhodneme ho použiť, oplatí sa spracovanie skla a montáž nechať na odborníkov.