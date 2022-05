Rusi sa snažia stabilizovať svoju armádu, parlament zrušil hornú vekovú hranicu pre profesionálnych vojakov

Starí regrúti by mohli chýbať

Brancov poslali do vojny omylom

25.5.2022 - Ruskí zákonodarcovia schválili návrh zákona, ktorý ruší vekové obmedzenia pre profesionálnych vojakov vstupujúcich do armády. Pre ruské ozbrojené sily by to mohol byť spôsob, ako rozšíriť nábor vojakov.Dolná komora ruského parlamentu v stredu vo všetkých troch čítaniach schválila návrh zákona o zrušení vekovej hranice 40 rokov pre Rusov, ktorí podpisujú svoje prvé dobrovoľné vojenské zmluvy.Dôvodová správa k návrhu zákona na webovej stránke parlamentu naznačuje, že starší regrúti by mohli byť vhodní na obsluhu presných zbraní alebo slúžiť v inžinierskych alebo lekárskych funkciách.Ruské úrady uviedli, že do bojov na Ukrajinu sú posielaní len dobrovoľní zmluvní vojaci, hoci priznali, že v počiatočných fázach vojny omylom poslali do boja niektorých brancov.V ostatných rokoch sa ruská armáda čoraz viac spolieha na dobrovoľníkov. Všetci ruskí muži vo veku 18 - 27 rokov musia absolvovať povinnú ročnú vojenskú službu. Mnohí sa tomu vyhýbajú napríklad nástupom na vysokú školu a inými výnimkami.