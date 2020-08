Profesionálne hokejové kluby žiadajú prehodnotiť opatrenia proti COVID-19 o počte divákov

Podstatná časť rozpočtov tímov

Zakázané podujatia nad 1000 ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) súhlasí s nesúhlasným stanoviskom Slovenského zväzu ľadového hokeja a Únie ligových klubov, ktoré sa týkajú obmedzenia počtu divákov na hromadných podujatiach ako jeden zo záverov zasadnutia konzília odborníkov v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku."V týchto dňoch sa rozbieha príprava na novú sezónu 2020/2021, kluby sa snažili po predčasnom ukončení sezóny a výpadku príjmov stabilizovať a aktívne sa prispôsobiť neustále sa meniacim pravidlám a nariadeniam spojených s usporiadaním športových podujatí. Uvedomujeme si vážnosť situácie. Kluby, hráči a športoví odborníci dodržiavajú všetky nariadenia vlády, no napriek tomu sú najviac postihnutou skupinou v rámci opatrení a bez kompenzácií," uvádza sa v stanovisku riaditeľky APHK Anety Büdi."Príjmy z predaja vstupeniek sú jednou z najpodstatnejších častí v rozpočte každého profesionálneho športového tímu a týmto opatrením sa kluby a ľudia v nich dostanú do situácie, ktorú bude veľmi ťažké ustáť. Týmto chceme požiadať konzílium odborníkov o urgentné prehodnotenie vydaného opatrenia," doplnila šéfka novej organizácie, ktorá bude riadiť kluby najvyššej hokejovej súťaže.Štvrtkové rozhodnutie konzília odborníkov okrem iného znamená, že v čase od 1. septembra do 1. októbra 2020 budú na Slovensku zakázané podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových súťaží.Odborníci zároveň neodporúčajú organizovať akékoľvek hromadné podujatia. Ide o reakciu na aktuálne zvýšený počet občanov Slovenska infikovaných koronavírusom.Čo sa týka športových podujatí v halových podmienkach, budú sa môcť uskutočniť do počtu 500 ľudí, ktorí budú mať prekryté dýchacie cesty. Hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdil, že opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať na ďalších zasadnutiach konzília.