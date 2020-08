Obmedzený počet fanúšikov v hľadisku znepokojuje hokejový zväz i futbalové kluby

SZĽH prijal viaceré vlastné opatrenia

Prekvapenie netajil ani Kozák

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2020 - Štvrtkové rozhodnutie konzília odborníkov o obmedzení počtu fanúšikov v hľadiskách športovísk počas septembra znepokojilo predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) aj futbalovej Únie ligových klubov (ÚLK).Od 1. septembra do 1. októbra 2020 totiž budú na Slovensku zakázané podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových súťaží. Odborníci zároveň neodporúčajú organizovať akékoľvek hromadné podujatia. Ide o reakciu na aktuálne zvýšený počet občanov Slovenska infikovaných koronavírusom.Čo sa týka športových podujatí v halových podmienkach, budú sa môcť uskutočniť do počtu 500 ľudí, ktorí budú mať prekryté dýchacie cesty. Hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdil, že opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať na ďalších zasadnutiach konzília."Slovenský zväz ľadového hokeja prijal opatrenia konzília odborníkov so znepokojením. Výkonný výbor SZĽH schválil nariadenie Zdravotnej komisie SZĽH, aby kluby testovali na koronavírus svojich hráčov a členov realizačných tímov. Zväz pokryje testovanie ľudí zabezpečujúcich priebeh zápasu a testovanie mládežníckych reprezentácií. Hokejové kluby prijímajú hygienické opatrenia na svojich štadiónoch. Robia všetko preto, aby sa sezóna mohla začať napriek tomu, že po prvej 'korona vlne' zostali bez pomoci štátu. Mrzí nás, že konzílium odborníkov neprihliadalo na opatrenia, ktoré sme zabezpečili, o ktorých sme ich informovali, ani na kapacitu jednotlivých štadiónov. Veríme, že konzílium odborníkov toto opatrenie ešte prehodnotí. Spoločne s extraligovými a prvoligovými klubmi na nich budeme apelovať. Takéto kroky by totiž mohli ohroziť fungovanie profesionálneho hokeja a športu na Slovensku," uvádza sa vo vyhlásení SZĽH.Zatiaľ nie je jasné, aký dopad budú mať opatrenia na športové súťaže na Slovensku. Futbalová Fortuna liga sa už rozbehla a prvé medzinárodné akcie čakajú po dlhšom čase aj na slovenských reprezentantov. Prvý domáci zápas v novom ročníku Ligy národov 4. septembra v Bratislave proti Česku sa bude hrať bez divákov bez ohľadu na aktuálne zverejnené výsledky zasadnutia slovenských odborníkov.Už skôr o tom rozhodla Európska futbalová únia (UEFA). V dňoch 16.- 19. septembra sa bude konať cyklistické podujatie Okolo Slovenska, kde bude veľmi ťažké limitovať počty divákov vzhľadom na to, že preteky sa odohrávajú na viacerých miestach pod holým nebom."Vždy sme rešpektovali rozhodnutia krízového štábu SR či vládnych inštitúcií a stále deklarujeme, že ľudské zdravie je na prvom mieste. Napriek tomu nás však najnovšia informácia z rokovania epidemiológov prekvapila. Návrat k maximálnej kapacite tisíc fanúšikov je značne nespravodlivý vzhľadom k tomu, že kapacity jednotlivých štadiónov sú diametrálne odlišné. Navyše, šport ako celok nebol nikdy súčasťou nejakého záchranného balíka súvisiaceho s dopadmi pandémie. Obmedzenie maximálnej kapacity na tisíc počas septembra bude ďalšou vážnou ranou pre slovenský šport. Takéto rozhodnutie, je veľkým zásahom do financovania športu. Stále preferujeme percentuálny model obsadenia štadiónov aj za cenu zníženia z aktuálnych 50 percent,“ hovorí prezident ÚLK Ivan Kozák.Aktuálne sú na Slovensku povolené športové podujatia aj s viac ako 1000 účastníkmi pri dodržaní tzv. šachovnicového sedenia aj podmienky o sedení v každom druhom rade.Športové kluby dosiaľ mohli rátať s naplnením 50 percent kapacity svojich štadiónov, ak zabezpečia kontrolovaný príchod a odchod fanúšikov a všetky potrebné hygienické opatrenia.