Profesionálne kluby veria, že sa diváci vrátia na tribúny ešte v závere sezóny Tipos extraligy

Motivácia je aj ekonomická

Vlani sa play-off nehralo vôbec

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) túži po návrate fanúšikov na tribúny extraligových štadiónov ešte v závere aktuálnej sezóny, v ktorej sa práve v stredu 31. marca začína vyraďovacia časť.Na Slovensku však stále prichádza o život denne takmer sto osôb na ochorenie COVID-19, takže táto túžba možno zostane nevypočutá. Navyše pod Tatrami je stále veľmi málo ľudí zaočkovaných proti koronavírusu."Aj keď sa pandemická situácia na Slovensku zlepšuje, stále sme nad koronavírusom nevyhrali. Rozumieme komplikovanej situácii a dodržiavanie opatrení je priorita. Pre slovenský hokej sú fanúšikovia dôležití, ich postupný návrat do hľadísk je pre nás priorita. Sme v intenzívnej komunikácii so všetkými dôležitými inštitúciami. Máme nádej, že sa dočkáme aspoň minimálneho počtu divákov na tribúnach ešte v tejto sezóne, samozrejme za dodržania všetkých nariadení," uviedla riaditeľka APHK Aneta Büdi prostredníctvom tlačovej správy.Ako informovala APHK, návrat priaznivcov si predstavuje vo formáte percentuálneho modelu obsadzovania štadiónov či povinnosť prísť na štadión s negatívnym testom na COVID-19.APHK v tlačovej správe priznala, že návrat fanúšikov do hľadísk je motivovaný aj ekonomickou stránkou."Kluby prichádzajú o významné zdroje príjmov zo vstupného," referuje APHK, ktorá združuje kluby z najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.Vlani sa play-off v slovenskej extralige nehralo vôbec, v aktuálnom ročníku na tribúnach fanúšikovia absentujú."Nie všade sa tieto výpadky podarilo nahradiť. Majitelia klubov napriek nepriaznivej situácii našli vďaka výraznému úsiliu možnosti ako odohrať sezónu. Bolo to aj za cenu rôznych pôžičiek, keďže kompenzácie za straty boli len minimálne. Veľká ekonomická neistota je aj jedným z dôvodov, prečo dnes chýbajú vo štvrťfinále viacnásobní šampióni z Košíc a Banskej Bystrice. V Košiciach museli bojovať aj s otáznikmi, ktoré vyplývali z nejasnej situácie v Steel aréne, Banskobystričanom nepomohla ani absencia ich domáceho prostredia a dochádzanie do Zvolena. Napriek nepriaznivým okolnostiam tieto aj ďalšie extraligové kluby nestratili chuť ďalej budovať a rozvíjať hokej na Slovensku,“ dodala Aneta Büdi.