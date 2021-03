UEFA zrušila vlastný limit na počet fanúšikov v hľadiskách, pripravuje sa na majstrovstvá Európy

Zákaz pre fanúšikov hostí

ME v dvanástich mestách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) v stredu zrušila vlastný limit na obsadenie štadiónov počas duelov súťaží v jej pôsobnosti.Od októbra 2020 sa mohli futbalové stretnutia pod hlavičkou UEFA konať pred fanúšikmi, ak to predpisy v jednotlivých lokalitách povoľovali, na tribúnach však nesmelo byť viac osôb ako 30 percent z maximálnej kapacity."Tento limit už nie je potrebný," uviedla v stredu UEFA. Stále však platí jej nariadenie o tom, že na jednotlivých súbojoch nesmú byť v hľadisku priaznivci hostí.Toto obmedzenie stratí platnosť v druhej polovici mája pred finále Ligy majstrov, ktoré je naplánované na 29. mája do tureckého Istanbulu.Uvoľnenie opatrení zo strany UEFA sa očakávalo, keďže na odloženom Eure chce mať aj priaznivcov. A to v každom z dejísk.Jednotlivé hostiteľské mestá teraz majú priestor na to, aby riadiacemu orgánu predostreli svoje predstavy o tom, ako by mohli fungovať aj s fanúšikmi na tribúnach, hoci v obmedzenom množstve.Odložené ME 2020 sa uskutočnia od 11. júna do 11. júla 2021 v dvanástich mestách z dvanástich krajín.Súčasťou kontinentálneho šampionáte bude aj slovenská reprezentácia, ktorá dve stretnutia v skupine odohrá v írskom Dubline a jedno v španielskom Bilbau.